https://ria.ru/20211228/bilayn-1765670361.html
Билайн обеспечил покрытие сетью 5G-Ready всей территории Шереметьево
Билайн обеспечил покрытие сетью 5G-Ready всей территории Шереметьево - РИА Новости, 28.12.2021
Билайн обеспечил покрытие сетью 5G-Ready всей территории Шереметьево
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) обеспечил непрерывный мобильный интернет и голосовую связь во всех терминалах и на взлетных полосах аэропорта Шереметьево,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:00
2021-12-28T11:00
2021-12-28T11:00
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) обеспечил непрерывный мобильный интернет и голосовую связь во всех терминалах и на взлетных полосах аэропорта Шереметьево, сообщает компания. "Специалисты компании установили новые базовые станции и модернизировали существующие для улучшения работы мобильной связи внутри и возле терминалов D, B, C, F и E, на парковках, а также на летном поле. Новое оборудование позволит сохранить устойчивость соединения во время перемещения клиентов билайн по территории аэропорта, а также при большом количестве людей", - говорится в сообщении.Как отметили в компании, оператор реализует в Москве и Московской области масштабную программу по улучшению качества связи. По предварительным итогам 2021 года, компания построила более 6500 новых базовых станций для создания непрерывной связи по пути следования абонентов в городе и области. Кроме того, билайн обеспечил 5G-Ready сетью все станции и тоннели московского метро.
https://ria.ru/20211206/bilayn-1762461317.html
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новости компаний - экономика, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, билайн