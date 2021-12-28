https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765814528.html
В Иркутске закрыли самый крупный ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
В Иркутске закрыли самый крупный ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности - РИА Новости, 28.12.2021
В Иркутске закрыли самый крупный ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
После внеплановой проверки пожарной безопасности в Иркутске закрыли самый крупный торгово-развлекательный центр, где обнаружили несколько десятков нарушений,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:13
2021-12-28T13:13
2021-12-28T13:13
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
восточная сибирь
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ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. После внеплановой проверки пожарной безопасности в Иркутске закрыли самый крупный торгово-развлекательный центр, где обнаружили несколько десятков нарушений, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Сотрудниками МЧС России в Иркутске была проведена внеплановая проверка пожарной безопасности ТРЦ "СильверМолл". На основании решения суда в апреле 2018 года ТРЦ уже закрывали за нарушения. Проверяющие тогда столкнулись с ситуациями, когда большинство аварийных выходов оказывались завалены коробками, был приглушен звук пожарной сигнализации. Во время внеплановой проверки выяснилось, что ранее выданное предписание органов государственного пожарного надзора не выполнено."Временный запрет на деятельность иркутского торгового центра введен из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. В ходе нее было выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.Материалы для рассмотрения направлены в Свердловский районный суд города Иркутска. Входные двери в торговый центр в настоящее время опечатаны."СильверМолл" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров Восточной Сибири, занимает площадь 110 тысяч квадратных метров.
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), восточная сибирь, россия
В Иркутске закрыли самый крупный ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Самый крупный ТРЦ в Иркутске закрыли из-за десятков нарушений пожарной безопасности
ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости.
После внеплановой проверки пожарной безопасности в Иркутске
закрыли самый крупный торгово-развлекательный центр, где обнаружили несколько десятков нарушений, сообщает ГУМЧС
по Иркутской области
.
Сотрудниками МЧС России в Иркутске была проведена внеплановая проверка пожарной безопасности ТРЦ "СильверМолл". На основании решения суда в апреле 2018 года ТРЦ уже закрывали за нарушения. Проверяющие тогда столкнулись с ситуациями, когда большинство аварийных выходов оказывались завалены коробками, был приглушен звук пожарной сигнализации. Во время внеплановой проверки выяснилось, что ранее выданное предписание органов государственного пожарного надзора не выполнено.
"Временный запрет на деятельность иркутского торгового центра введен из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. В ходе нее было выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Материалы для рассмотрения направлены в Свердловский районный суд города Иркутска. Входные двери в торговый центр в настоящее время опечатаны.
"СильверМолл" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров Восточной Сибири, занимает площадь 110 тысяч квадратных метров.