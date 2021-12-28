https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765784757.html
Россия подпишет соглашения о ВТС с новыми странами
Россия подпишет соглашения о ВТС с новыми странами - РИА Новости, 28.12.2021
Россия подпишет соглашения о ВТС с новыми странами
Россия подпишет соглашения о военно-техническом сотрудничестве с несколькими новыми странами, идет подготовительная работа, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:15
2021-12-28T11:15
2021-12-28T12:10
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россия подпишет соглашения о военно-техническом сотрудничестве с несколькими новыми странами, идет подготовительная работа, сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.По словам официального представителя, расширение списка покупателей российской ПВН - одна из основных задач ФСВТС."Продвижение нашей ПВН на мировой рынок – работа, которая ведется непрерывно, и в настоящее время мы готовим очередные соглашения о военно-техническом сотрудничестве с рядом государств, которые, как мы надеемся, в скором времени вступят в силу. Мы весьма успешно осваиваем новые рынки", - отметила пресс-секретарь.Решетникова добавила, что сегодня Россия в каждом регионе имеет проверенных временем стратегических партнеров, с которыми ВТС развивается в течение многих десятков лет, еще со времен СССР. С другой стороны, уточнила она, действительно, есть страны, целиком зависимые от США, Франции, Германии и так далее, которые, несмотря на желание сотрудничать с Россией, не могут этого делать."Несмотря на это мы нацелены на расширение связей в области ВТС во всех регионах мира", - подытожила пресс-секретарь.Читайте полный текст интервью Валерии Решетниковой >>
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федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
11:15 28.12.2021 (обновлено: 12:10 28.12.2021)
Россия подпишет соглашения о ВТС с новыми странами
Россия подпишет соглашения о военно-техническом сотрудничестве с новыми странами