https://ria.ru/20211227/zhertva-1765697721.html

В РПЦ запустили портал для пожертвований самым бедным

В РПЦ запустили портал для пожертвований самым бедным - РИА Новости, 27.12.2021

В РПЦ запустили портал для пожертвований самым бедным

Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности открыл портал для сбора пожертвований для самых нуждающихся, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:29

2021-12-27T17:29

2021-12-27T17:29

религия

русская православная церковь

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности открыл портал для сбора пожертвований для самых нуждающихся, говорится в сообщении пресс-службы отдела."Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви запустил новый проект https://mirom.help/ по сбору пожертвований для тех, кто попал в беду и кому некуда обратиться за помощью. <…> На странице можно сделать разовое пожертвование или оформить ежемесячную подписку. Здесь же будут публиковаться отчеты о поступивших средствах, их целевом расходовании и истории людей, которым удалось помочь всем миром", - сказано в сообщении.Деньги будут направляться людям, которые живут за чертой бедности, – "им с трудом хватает денег на питание, лекарства, отопление и прочие повседневные расходы, а если приходит беда – болезнь, пожар, потеря работы – положение становится безвыходным"."Собранные средства пойдут на решение острых социальных проблем одиноких пожилых людей, малоимущих семей, людей с инвалидностью, матерей-одиночек и всех, кто попал в беду и обратился на федеральную горячую линию церковной социальной помощи 8-800-70-70-222", - рассказали в пресс-службе.Помощь окажут всем вне зависимости от социального статуса, вероисповедания и национальности, добавляют в отделе.По данным синодального отдела по благотворительности, Русская православная церковь – один из крупнейших организаторов благотворительности в стране, она курирует более 4,5 тысяч церковных социальных служб и проектов в России и других странах, в том числе 78 приютов для женщин в кризисной ситуации, 236 центров гуманитарной помощи, более 90 церковных приютов для бездомных и более 900 сестричеств милосердия.

https://ria.ru/20211118/pomosch-1759594906.html

https://ria.ru/20211102/blagotvoritelnost-1757399375.html

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русская православная церковь, московский патриархат, россия