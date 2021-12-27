https://ria.ru/20211227/zakon-1765661182.html

Матвиенко рассказала о подготовке закона о профилактике семейного насилия

Матвиенко рассказала о подготовке закона о профилактике семейного насилия - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко рассказала о подготовке закона о профилактике семейного насилия

Законопроект о профилактике семейного насилия будет обсуждаться с Общественной палатой, работа над ним пока продолжается, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:11

2021-12-27T14:11

2021-12-27T14:11

общество

совет федерации рф

общественная палата рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике семейного насилия будет обсуждаться с Общественной палатой, работа над ним пока продолжается, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы взяли тайм-аут, объясню почему. Во-первых, я абсолютный сторонник того, что закон о бытовом насилии обязательно должен быть, и его цель и направленность на профилактику семейно-бытового насилия, на защиту семьи, сохранение семьи, на то, чтобы там развести агрессора и жертву. Наша рабочая группа очень серьезно, фундаментально работала, мы выслушивали разные точки зрения, мы проводили брифинги, мы привлекали самых разных экспертов, и на наш взгляд, мы подготовили такой оптимальный вариант закона, который решает те задачи, которые сегодня беспокоят, волнуют общество", - сказала Матвиенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему сенаторы решили не вносить в осеннюю сессию законопроект о семейном бытовом насилии, в чем есть разногласия и когда он будет внесен и принят.По ее словам, в процессе работы над законопроектом столкнулись с тем, что "есть два полюса, пока непримиримых". Одни считают, что проект слишком мягкий и его надо ужесточить, ввести еще более жесткие меры, а другие - что в законодательстве достаточно уже норм, есть привлечение к ответственности, "они убеждены, что это попытка избыточного вмешательства в семью, попытка расшатывания семьи", рассказала Матвиенко."Мы решили взять паузу, поставить пока на паузу, направили в Общественную палату, пусть они еще на своей площадке пообсуждают, и как бы ни было трудно, как бы ни было сложно, мы будем пытаться не за счет того, чтобы совсем выхолостить этот закон, боже упаси, и не за счет того, чтобы смертную казнь ввести, я утрирую, конечно, не буквально, но мы будем продолжать искать этот компромисс. Я убежденный сторонник того, что такой закон нашей стране нужен и он должен нести как раз профилактическую направленность, создать условия недопущения такого позорного явления... Будем работать, коллеги", - сказала Матвиенко.Матвиенко добавила, что данный закон должен служить примирению в обществе.

https://ria.ru/20211223/espch-1765038899.html

https://ria.ru/20211224/stremskiy-1765273271.html

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общество, совет федерации рф, общественная палата рф, валентина матвиенко, здоровье - общество