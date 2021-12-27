https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765677623.html

Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году

Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году - РИА Новости, 27.12.2021

Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году

Следователи в Челябинской области раскрыли убийство 9-летней девочки, которое было совершено в Брединском районе в 1997 году, подозреваемым оказался отбывающий... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:40

2021-12-27T15:40

2021-12-27T15:40

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости. Следователи в Челябинской области раскрыли убийство 9-летней девочки, которое было совершено в Брединском районе в 1997 году, подозреваемым оказался отбывающий наказание за другое убийство 59-летний местный житель, сообщило в понедельник следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, в 1997 году следователем прокуратуры возбуждено уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 9-летней девочки в одном из населенных пунктов Брединского района.Следствием установлено, что осенью 1997 года подозреваемый в своем доме в Брединском районе несколько раз ударил деревянной скалкой по голове девочку, отчего она скончалась на месте, а затем спрятал ее тело в лесу неподалеку, уточняется в сообщении. Подозреваемый в ходе допроса сообщил детали и ряд обстоятельств совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое объективное подтверждение, добавляется в сообщении.В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20180410/1518247149.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область