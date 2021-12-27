https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765677623.html
Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году
Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году - РИА Новости, 27.12.2021
Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году
Следователи в Челябинской области раскрыли убийство 9-летней девочки, которое было совершено в Брединском районе в 1997 году, подозреваемым оказался отбывающий... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:40
2021-12-27T15:40
2021-12-27T15:40
происшествия
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости. Следователи в Челябинской области раскрыли убийство 9-летней девочки, которое было совершено в Брединском районе в 1997 году, подозреваемым оказался отбывающий наказание за другое убийство 59-летний местный житель, сообщило в понедельник следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, в 1997 году следователем прокуратуры возбуждено уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 9-летней девочки в одном из населенных пунктов Брединского района.Следствием установлено, что осенью 1997 года подозреваемый в своем доме в Брединском районе несколько раз ударил деревянной скалкой по голове девочку, отчего она скончалась на месте, а затем спрятал ее тело в лесу неподалеку, уточняется в сообщении. Подозреваемый в ходе допроса сообщил детали и ряд обстоятельств совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое объективное подтверждение, добавляется в сообщении.В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20180410/1518247149.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область
Следователи на Урале нашли подозреваемого в убийстве девочки в 1997 году
Челябинские следователи нашли подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в 1997 году
ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости.
Следователи в Челябинской области
раскрыли убийство 9-летней девочки, которое было совершено в Брединском районе в 1997 году, подозреваемым оказался отбывающий наказание за другое убийство 59-летний местный житель, сообщило в понедельник следственное управление СКРФ по региону.
По данным СУСК, в 1997 году следователем прокуратуры возбуждено уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 9-летней девочки в одном из населенных пунктов Брединского района.
"В рамках проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о причастности к совершению указанного преступления 59-летнего местного жителя, отбывающего наказание в исправительном учреждении за ранее совершенное убийство", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что осенью 1997 года подозреваемый в своем доме в Брединском районе несколько раз ударил деревянной скалкой по голове девочку, отчего она скончалась на месте, а затем спрятал ее тело в лесу неподалеку, уточняется в сообщении. Подозреваемый в ходе допроса сообщил детали и ряд обстоятельств совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое объективное подтверждение, добавляется в сообщении.
В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления, поясняет СУСК.