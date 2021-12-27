https://ria.ru/20211227/tatarstan-1765669623.html

В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей

В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей - РИА Новости, 27.12.2021

В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей

Женщина с видео, раздевшаяся под музыку на вечеринке, не работает учителем, в городе Елабуга в Татарстане таких педагогов нет, заявила РИА Новости начальник... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:56

2021-12-27T14:56

2021-12-27T15:50

республика татарстан (татарстан)

елабуга

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Женщина с видео, раздевшаяся под музыку на вечеринке, не работает учителем, в городе Елабуга в Татарстане таких педагогов нет, заявила РИА Новости начальник управления образования Елабужского муниципального района Елена Терентьева.Ранее в соцсетях и родительских чатах было опубликовано видео с полуголой женщиной, танцевавшей на корпоративной вечеринке. Утверждалось, что это якобы учительница биологии из школы №9 в Елабуге, которую после случившегося уволили."В девятой школе такого педагога нет и вообще в Елабужском муниципальном районе такого педагога нет. Размещать такое в соцсетях и указывать, что это учитель - это возмутительно. Мы сделали опровержение. А дальше пусть занимаются правоохранительные органы. Мы письмо планируем написать в полицию", - сказала глава департамента образования.Она добавила, что у нее нет предположений, кто и зачем мог это сделать.Как сообщили РИА Новости сотрудники управления образования, скандальную видеосъемку показали представителям всех школ и детсадов Елабуги, но никто не опознал на нем свою сотрудницу.

https://ria.ru/20211126/igry-1760833290.html

республика татарстан (татарстан)

елабуга

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республика татарстан (татарстан), елабуга