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В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей
В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей - РИА Новости, 27.12.2021
В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей
Женщина с видео, раздевшаяся под музыку на вечеринке, не работает учителем, в городе Елабуга в Татарстане таких педагогов нет, заявила РИА Новости начальник... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:56
2021-12-27T15:50
республика татарстан (татарстан)
елабуга
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Женщина с видео, раздевшаяся под музыку на вечеринке, не работает учителем, в городе Елабуга в Татарстане таких педагогов нет, заявила РИА Новости начальник управления образования Елабужского муниципального района Елена Терентьева.Ранее в соцсетях и родительских чатах было опубликовано видео с полуголой женщиной, танцевавшей на корпоративной вечеринке. Утверждалось, что это якобы учительница биологии из школы №9 в Елабуге, которую после случившегося уволили."В девятой школе такого педагога нет и вообще в Елабужском муниципальном районе такого педагога нет. Размещать такое в соцсетях и указывать, что это учитель - это возмутительно. Мы сделали опровержение. А дальше пусть занимаются правоохранительные органы. Мы письмо планируем написать в полицию", - сказала глава департамента образования.Она добавила, что у нее нет предположений, кто и зачем мог это сделать.Как сообщили РИА Новости сотрудники управления образования, скандальную видеосъемку показали представителям всех школ и детсадов Елабуги, но никто не опознал на нем свою сотрудницу.
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республика татарстан (татарстан), елабуга
14:56 27.12.2021 (обновлено: 15:50 27.12.2021)
 
В Елабуге опровергли данные об исполнении стриптиза учительницей

Управление образования Елабуги пожалуется на данные об исполнении стриптиза учительницей

© РИА Новости / Саид ЦарнаевШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Женщина с видео, раздевшаяся под музыку на вечеринке, не работает учителем, в городе Елабуга в Татарстане таких педагогов нет, заявила РИА Новости начальник управления образования Елабужского муниципального района Елена Терентьева.
Ранее в соцсетях и родительских чатах было опубликовано видео с полуголой женщиной, танцевавшей на корпоративной вечеринке. Утверждалось, что это якобы учительница биологии из школы №9 в Елабуге, которую после случившегося уволили.
"В девятой школе такого педагога нет и вообще в Елабужском муниципальном районе такого педагога нет. Размещать такое в соцсетях и указывать, что это учитель - это возмутительно. Мы сделали опровержение. А дальше пусть занимаются правоохранительные органы. Мы письмо планируем написать в полицию", - сказала глава департамента образования.
Она добавила, что у нее нет предположений, кто и зачем мог это сделать.
Как сообщили РИА Новости сотрудники управления образования, скандальную видеосъемку показали представителям всех школ и детсадов Елабуги, но никто не опознал на нем свою сотрудницу.
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Республика Татарстан (Татарстан)Елабуга
 
 
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