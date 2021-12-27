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Туризм
https://ria.ru/20211227/tailand-1765609324.html
Новогодние туры в Таиланд подорожали в два раза
Новогодние туры в Таиланд подорожали в два раза - РИА Новости, 27.12.2021
Новогодние туры в Таиланд подорожали в два раза
Новогодние туры из России в Таиланд стали дороже в два раза, чем до пандемии, пишет АТОР. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:11
2021-12-27T18:11
туризм
отдых
таиланд
мексика
доминикана
аэрофлот
новый год
пхукет (остров)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Новогодние туры из России в Таиланд стали дороже в два раза, чем до пандемии, пишет АТОР.Основные причины — отсутствие чартеров, сдвиг в пользу премиального сегмента, ограниченные объемы регулярной перевозки и отельного предложения, поясняют туроператоры.Однако спрос, по их мнению, хороший, несмотря на высокие цены и приостановление действия программы "Песочница" для всех провинций, кроме Пхукета.Ожидается, что отдыхающих в ближайшее время станет еще больше — после увеличения региональной перевозки и количества рейсов из столицы. С 29 декабря "Аэрофлот" будет летать по маршруту Москва-Пхукет три раза в неделю.Тем не менее Таиланд не станет массовым направлением для россиян этой зимой, уверены представители отрасли. Туристов часто пугают условия въезда в королевство, и они предпочитают более "простые" страны, для поездки в которые достаточно сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Либо, как в случае с Доминиканой и Мексикой, не требуется вообще никаких справок.
https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html
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отдых, таиланд, мексика, доминикана, аэрофлот, новый год, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, цены, туризм, праздники
18:11 27.12.2021
 
Новогодние туры в Таиланд подорожали в два раза

Туроператоры: цены на путевки в Таиланд на Новый год в два раза выше, чем до пандемии

© Depositphotos / TzidoТуристы на Каосан роуд в Бангкоке
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Depositphotos / Tzido
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Новогодние туры из России в Таиланд стали дороже в два раза, чем до пандемии, пишет АТОР.
Основные причины — отсутствие чартеров, сдвиг в пользу премиального сегмента, ограниченные объемы регулярной перевозки и отельного предложения, поясняют туроператоры.
Однако спрос, по их мнению, хороший, несмотря на высокие цены и приостановление действия программы "Песочница" для всех провинций, кроме Пхукета.
Ожидается, что отдыхающих в ближайшее время станет еще больше — после увеличения региональной перевозки и количества рейсов из столицы. С 29 декабря "Аэрофлот" будет летать по маршруту Москва-Пхукет три раза в неделю.
Тем не менее Таиланд не станет массовым направлением для россиян этой зимой, уверены представители отрасли. Туристов часто пугают условия въезда в королевство, и они предпочитают более "простые" страны, для поездки в которые достаточно сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Либо, как в случае с Доминиканой и Мексикой, не требуется вообще никаких справок.
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ТуризмОтдыхТаиландМексикаДоминиканаАэрофлотНовый годПхукет (остров)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыЦеныТуризмпраздники
 
 
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