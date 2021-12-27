https://ria.ru/20211227/sud-1765658774.html
Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову
Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову - РИА Новости, 27.12.2021
Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову
Защита обжалует решение суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:55
2021-12-27T13:55
2021-12-27T13:55
происшествия
сша
сирия
африка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757223180_0:0:890:500_1920x0_80_0_0_22ff4dd5d4e2530990607bf1e0a14843.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Защита обжалует решение суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов.Сегодня Мосгорсуд в закрытом от публики режиме продлил Сафронову срок ареста на три месяца, до 7 апреля 2022 года.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20211227/sud-1765650448.html
https://ria.ru/20211216/advokat-1764116613.html
сша
сирия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757223180_0:0:754:565_1920x0_80_0_0_a334daa78fabe7fd8ea3425bbbe30c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, сирия, африка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, роскосмос, космос - риа наука, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов
Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову
Защита обжалует решение суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Сафронову
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Защита обжалует решение суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса
" Ивану Сафронову
, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов.
Сегодня Мосгорсуд в закрытом от публики режиме продлил Сафронову срок ареста на три месяца, до 7 апреля 2022 года.
"Мы обжалуем это решение", - рассказал собеседник агентства.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ
сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.