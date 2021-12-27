https://ria.ru/20211227/sud-1765658774.html

Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову

Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову - РИА Новости, 27.12.2021

Защита обжалует продление ареста Ивану Сафронову

Защита обжалует решение суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:55

2021-12-27T13:55

2021-12-27T13:55

происшествия

сша

сирия

африка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Защита обжалует решение суда о продлении ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Талантов.Сегодня Мосгорсуд в закрытом от публики режиме продлил Сафронову срок ареста на три месяца, до 7 апреля 2022 года.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.Расследование этого дела было завершено, защита утверждает, что оно поступит в суд для рассмотрения не раньше весны. Сафронов не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20211227/sud-1765650448.html

https://ria.ru/20211216/advokat-1764116613.html

сша

сирия

африка

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происшествия, сша, сирия, африка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, роскосмос, космос - риа наука, дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов