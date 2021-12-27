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https://ria.ru/20211227/spasateli-1765600725.html
Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям в Москве
Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям в Москве - РИА Новости, 27.12.2021
Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям в Москве
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:43
2021-12-27T10:21
общество
норильск
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник, 27 декабря, в стране отмечают День спасателя. Вместе с коллегами из МЧС его также празднуют специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооружённых сил России.Монумент объединяет три композиции, посвящённые спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице в сквере имени Дмитрия Михайлика и обращён в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.Сергей Шойгу и Александр Чуприян возложили розы ко всем трём скульптурам бордовые розы. Завершилась церемония прохождением роты почетного караула.Ранее сегодня Сергей Шойгу, возглавлявший МЧС России без малого 20 лет (1994-2012 годы), поздравил всех спасателей с профессиональным праздником.С поздравлениями выступил и Александр Чуприян: по его словам, сегодня МЧС РФ – это "команда профессиональных специалистов, объединённых в спасательное братство единой благой целью - обеспечение безопасности граждан и защиты их жизней и здоровья"."Спасатели МЧС всегда на передовой", - подчеркнул врио главы ведомства в поздравлении, видео которого опубликовано в Telegram-канале МЧС.По словам Чуприяна, прошедший год был непростым."Он унёс жизни наших коллег, мы помним всех погибших товарищей - от рядового до министра, отдавших свои жизни во имя спасения других. Вечная им память", - отметил он.Глава МЧС России генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России.
https://ria.ru/20211227/spasateli-1765576815.html
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Шойгу возложил цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве
Создавший МЧС России Шойгу и исполняющий сейчас обязанности главы ведомства Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве. В России 27 декабря отмечают День спасателя.
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общество, норильск, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, евгений зиничев, россия
09:43 27.12.2021 (обновлено: 10:21 27.12.2021)
 
Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

Министр обороны Шойгу и врио главы МЧС Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник, 27 декабря, в стране отмечают День спасателя. Вместе с коллегами из МЧС его также празднуют специалисты поисковых и аварийно-спасательных служб Вооружённых сил России.
Монумент объединяет три композиции, посвящённые спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице в сквере имени Дмитрия Михайлика и обращён в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Сергей Шойгу и Александр Чуприян возложили розы ко всем трём скульптурам бордовые розы. Завершилась церемония прохождением роты почетного караула.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
00:52
Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Ранее сегодня Сергей Шойгу, возглавлявший МЧС России без малого 20 лет (1994-2012 годы), поздравил всех спасателей с профессиональным праздником.
С поздравлениями выступил и Александр Чуприян: по его словам, сегодня МЧС РФ – это "команда профессиональных специалистов, объединённых в спасательное братство единой благой целью - обеспечение безопасности граждан и защиты их жизней и здоровья".
"Спасатели МЧС всегда на передовой", - подчеркнул врио главы ведомства в поздравлении, видео которого опубликовано в Telegram-канале МЧС.
По словам Чуприяна, прошедший год был непростым.
"Он унёс жизни наших коллег, мы помним всех погибших товарищей - от рядового до министра, отдавших свои жизни во имя спасения других. Вечная им память", - отметил он.
Глава МЧС России генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России.
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара
00:50
День спасателя в России
 
ОбществоНорильскСергей ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянЕвгений ЗиничевРоссия
 
 
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