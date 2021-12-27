https://ria.ru/20211227/sevastopol-1765660042.html
В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега
В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега - РИА Новости, 27.12.2021
В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ряд кадровых изменений в составе правительства города, в частности, должности лишился вице-губернатор Николай... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:01
2021-12-27T14:01
2021-12-27T16:35
общество
севастополь
михаил развожаев
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ряд кадровых изменений в составе правительства города, в частности, должности лишился вице-губернатор Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ и городского хозяйства."Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.Отставка Жигулина произошла на фоне критики из-за плохой уборки города после снегопада. Жигулин курировал в том числе сферу жилищно-коммунального и городского хозяйства. Теперь его полномочия распределены между остальными вице-губернаторами.При этом Развожаев подчеркнул, что должность вице-губернатора займет его советник Сергей Толмачев. Он будет среди прочего курировать блок внутренней и информационной политики.Кроме того, по словам губернатора, свой пост оставит руководитель департамента образования Елена Богомолова. Ее заменит на этой должности Лариса Сулима, до этого работавшая в Москве и отвечавшая за организационно-информационное сопровождение региональных ведомственных проектных офисов."Курировала создание точек роста по всей стране. Имеет большой опыт и знание по лучшим региональным практикам, которые, я надеюсь, также будут активно развиваться у нас в Севастополе", - подчеркнул губернатор.
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общество, севастополь, михаил развожаев, жкх
14:01 27.12.2021 (обновлено: 16:35 27.12.2021)
В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега
Глава Севастополя Развожаев уволил вице-губернатора Жигулина, отвечающего за уборку снега
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
провел ряд кадровых изменений в составе правительства города, в частности, должности лишился вице-губернатор Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ и городского хозяйства.
"Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.
Отставка Жигулина произошла на фоне критики из-за плохой уборки города после снегопада. Жигулин курировал в том числе сферу жилищно-коммунального и городского хозяйства. Теперь его полномочия распределены между остальными вице-губернаторами.
При этом Развожаев подчеркнул, что должность вице-губернатора займет его советник Сергей Толмачев. Он будет среди прочего курировать блок внутренней и информационной политики.
Кроме того, по словам губернатора, свой пост оставит руководитель департамента образования Елена Богомолова. Ее заменит на этой должности Лариса Сулима, до этого работавшая в Москве
и отвечавшая за организационно-информационное сопровождение региональных ведомственных проектных офисов.
"Курировала создание точек роста по всей стране. Имеет большой опыт и знание по лучшим региональным практикам, которые, я надеюсь, также будут активно развиваться у нас в Севастополе", - подчеркнул губернатор.