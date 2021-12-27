https://ria.ru/20211227/sevastopol-1765660042.html

В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега

В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега - РИА Новости, 27.12.2021

В Севастополе уволили вице-губернатора, отвечающего за уборку снега

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ряд кадровых изменений в составе правительства города, в частности, должности лишился вице-губернатор Николай... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:01

2021-12-27T14:01

2021-12-27T16:35

общество

севастополь

михаил развожаев

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_0:132:2996:1817_1920x0_80_0_0_e7724bc285bc0101b6a1274295951252.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ряд кадровых изменений в составе правительства города, в частности, должности лишился вице-губернатор Николай Жигулин, курирующий сферу ЖКХ и городского хозяйства."Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.Отставка Жигулина произошла на фоне критики из-за плохой уборки города после снегопада. Жигулин курировал в том числе сферу жилищно-коммунального и городского хозяйства. Теперь его полномочия распределены между остальными вице-губернаторами.При этом Развожаев подчеркнул, что должность вице-губернатора займет его советник Сергей Толмачев. Он будет среди прочего курировать блок внутренней и информационной политики.Кроме того, по словам губернатора, свой пост оставит руководитель департамента образования Елена Богомолова. Ее заменит на этой должности Лариса Сулима, до этого работавшая в Москве и отвечавшая за организационно-информационное сопровождение региональных ведомственных проектных офисов."Курировала создание точек роста по всей стране. Имеет большой опыт и знание по лучшим региональным практикам, которые, я надеюсь, также будут активно развиваться у нас в Севастополе", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20211224/sneg-1765392227.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, севастополь, михаил развожаев, жкх