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Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться - РИА Новости, 27.12.2021
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться
Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:26
2021-12-27T16:26
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
олег николаев (политик)
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба.Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции глава Чувашии прошёл в мае 2021 года.Руководитель региона порекомендовал последовать его примеру тех, у кого наступил срок для повторной вакцинации. "У кого прошло полгода и более, также рекомендую воспользоваться такой возможностью. На мой взгляд, когда такие длинные выходные – правильно, чтобы спокойно пройти вакцинацию, отдохнуть, проверить самочувствие, а дальше двигаться спокойно по жизни и заниматься своими делами", – сказал он.
https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765683212.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус в россии
16:26 27.12.2021
 
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться

Глава Чувашии Николаев сообщил о намерении ревакцинироваться в новогодние праздники

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев у стенда МИА "Россия сегодня" на международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев у стенда МИА Россия сегодня на международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба.
Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции глава Чувашии прошёл в мае 2021 года.
"Лично для себя я запланирован во время длинных новогодних выходных пройти ревакцинацию", - заявил Николаев на еженедельном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Руководитель региона порекомендовал последовать его примеру тех, у кого наступил срок для повторной вакцинации. "У кого прошло полгода и более, также рекомендую воспользоваться такой возможностью. На мой взгляд, когда такие длинные выходные – правильно, чтобы спокойно пройти вакцинацию, отдохнуть, проверить самочувствие, а дальше двигаться спокойно по жизни и заниматься своими делами", – сказал он.
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Распространение коронавирусаОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Здоровье - ОбществоОлег Николаев (политик)Коронавирус в России
 
 
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