https://ria.ru/20211227/revaktsinatsiya-1765685138.html

Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться

Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться - РИА Новости, 27.12.2021

Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:26

2021-12-27T16:26

2021-12-27T16:26

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

олег николаев (политик)

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба.Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции глава Чувашии прошёл в мае 2021 года.Руководитель региона порекомендовал последовать его примеру тех, у кого наступил срок для повторной вакцинации. "У кого прошло полгода и более, также рекомендую воспользоваться такой возможностью. На мой взгляд, когда такие длинные выходные – правильно, чтобы спокойно пройти вакцинацию, отдохнуть, проверить самочувствие, а дальше двигаться спокойно по жизни и заниматься своими делами", – сказал он.

https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765683212.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус в россии