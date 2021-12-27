https://ria.ru/20211227/revaktsinatsiya-1765685138.html
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться - РИА Новости, 27.12.2021
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться
Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:26
2021-12-27T16:26
2021-12-27T16:26
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общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
олег николаев (политик)
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении пройти ревакцинацию от COVID-19 в период новогодних праздников, сообщает его пресс-служба.Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции глава Чувашии прошёл в мае 2021 года.Руководитель региона порекомендовал последовать его примеру тех, у кого наступил срок для повторной вакцинации. "У кого прошло полгода и более, также рекомендую воспользоваться такой возможностью. На мой взгляд, когда такие длинные выходные – правильно, чтобы спокойно пройти вакцинацию, отдохнуть, проверить самочувствие, а дальше двигаться спокойно по жизни и заниматься своими делами", – сказал он.
https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765683212.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус в россии
Глава Чувашии сообщил о намерении ревакцинироваться
Глава Чувашии Николаев сообщил о намерении ревакцинироваться в новогодние праздники