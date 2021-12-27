https://ria.ru/20211227/puteshestviya-1765596090.html

Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году

Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году - РИА Новости, 27.12.2021

Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году

Определены страны, билеты в которые в 2021 году вызвали наибольший спрос у самостоятельных российских туристов, сообщает Aviasales. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:37

2021-12-27T12:37

2021-12-27T12:37

туризм

грузия

италия

франция

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туризм

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таиланд

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Определены страны, билеты в которые в 2021 году вызвали наибольший спрос у самостоятельных российских туристов, сообщает Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали авиапутешествия пользователей в этом году и выяснили, что 95 процентов их покупок пришлись на внутренние рейсы. Самые востребованные маршруты — в столицу, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Примечательно, что клиенты бронируют чаще всего те же направления, что и ищут, а список самых популярных сохранился и на 2022 год.Только пять процентов авиабилетов в 2021 году были куплены на рейсы за рубеж. Туристы чаще всего бронировали путешествия в Турцию, Грузию, ОАЭ, Египет и на Кипр и проводили там в среднем от восьми до 11 дней.Эксперты отмечают, что билеты в закрытые для туристов страны пользователи искали так же часто, как и в открытые. Так, они активно мониторили возможности поездки в Италию, Германию, Испанию, Францию и Южную Корею. Количество запросов по этим маршрутам такое же, как и в открытые Сербию, Мексику и Хорватию.

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

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