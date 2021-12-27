Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211227/puteshestviya-1765596090.html
Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году
Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году - РИА Новости, 27.12.2021
Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году
Определены страны, билеты в которые в 2021 году вызвали наибольший спрос у самостоятельных российских туристов, сообщает Aviasales. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:37
2021-12-27T12:37
туризм
грузия
италия
франция
новости - туризм
туризм
санкт-петербург
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Определены страны, билеты в которые в 2021 году вызвали наибольший спрос у самостоятельных российских туристов, сообщает Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали авиапутешествия пользователей в этом году и выяснили, что 95 процентов их покупок пришлись на внутренние рейсы. Самые востребованные маршруты — в столицу, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Примечательно, что клиенты бронируют чаще всего те же направления, что и ищут, а список самых популярных сохранился и на 2022 год.Только пять процентов авиабилетов в 2021 году были куплены на рейсы за рубеж. Туристы чаще всего бронировали путешествия в Турцию, Грузию, ОАЭ, Египет и на Кипр и проводили там в среднем от восьми до 11 дней.Эксперты отмечают, что билеты в закрытые для туристов страны пользователи искали так же часто, как и в открытые. Так, они активно мониторили возможности поездки в Италию, Германию, Испанию, Францию и Южную Корею. Количество запросов по этим маршрутам такое же, как и в открытые Сербию, Мексику и Хорватию.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
грузия
италия
франция
санкт-петербург
таиланд
египет
венгрия
оаэ
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_591:0:3322:2048_1920x0_80_0_0_77d3f3b1905e71a814d4d0de232c517c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, италия, франция, новости - туризм, туризм, санкт-петербург, таиланд, египет, венгрия, оаэ, турция, москва, авиабилеты, куда поехать, куда можно лететь
12:37 27.12.2021
 
Названы страны, билеты в которые туристы искали чаще всего в 2021 году

Эксперты рассказали, в какие страны туристы в 2021 году искали билеты чаще всего

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Определены страны, билеты в которые в 2021 году вызвали наибольший спрос у самостоятельных российских туристов, сообщает Aviasales.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали авиапутешествия пользователей в этом году и выяснили, что 95 процентов их покупок пришлись на внутренние рейсы. Самые востребованные маршруты — в столицу, Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. Примечательно, что клиенты бронируют чаще всего те же направления, что и ищут, а список самых популярных сохранился и на 2022 год.
Только пять процентов авиабилетов в 2021 году были куплены на рейсы за рубеж. Туристы чаще всего бронировали путешествия в Турцию, Грузию, ОАЭ, Египет и на Кипр и проводили там в среднем от восьми до 11 дней.
Эксперты отмечают, что билеты в закрытые для туристов страны пользователи искали так же часто, как и в открытые. Так, они активно мониторили возможности поездки в Италию, Германию, Испанию, Францию и Южную Корею. Количество запросов по этим маршрутам такое же, как и в открытые Сербию, Мексику и Хорватию.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 08:00Туризм
Гид по Мальдивам: сколько стоят туры и как выбрать идеальный остров
 
ТуризмГрузияИталияФранцияНовости - ТуризмТуризмСанкт-ПетербургТаиландЕгипетВенгрияОАЭТурцияМоскваавиабилетыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"