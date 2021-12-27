https://ria.ru/20211227/prokuratura-1765690624.html

В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество

В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество - РИА Новости, 27.12.2021

В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы предпринимательницу, которая похитила более 4 миллионов рублей из средств Фонда... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:50

2021-12-27T16:50

2021-12-27T16:50

происшествия

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы предпринимательницу, которая похитила более 4 миллионов рублей из средств Фонда социального страхования, сообщает региональная прокуратура.По данным прокуратуры, в результате из регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Ингушетии на банковский счет коммерческих организаций было перечислено более 4 миллионов рублей, которые гендиректор использовала по своему усмотрению."Суд с учетом наличия на иждивении подсудимой шести детей назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой от исполнения наказания до достижения ее девятилетним ребенком возраста 14 лет", - уточняет прокуратура.Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной в пользу Российской Федерации похищенных денег.

https://ria.ru/20211220/sud-1764585995.html

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происшествия, республика ингушетия, россия