https://ria.ru/20211227/prokuratura-1765690624.html
В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество
В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество - РИА Новости, 27.12.2021
В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество
Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы предпринимательницу, которая похитила более 4 миллионов рублей из средств Фонда... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:50
2021-12-27T16:50
2021-12-27T16:50
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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы предпринимательницу, которая похитила более 4 миллионов рублей из средств Фонда социального страхования, сообщает региональная прокуратура.По данным прокуратуры, в результате из регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Ингушетии на банковский счет коммерческих организаций было перечислено более 4 миллионов рублей, которые гендиректор использовала по своему усмотрению."Суд с учетом наличия на иждивении подсудимой шести детей назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой от исполнения наказания до достижения ее девятилетним ребенком возраста 14 лет", - уточняет прокуратура.Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной в пользу Российской Федерации похищенных денег.
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происшествия, республика ингушетия, россия
В Ингушетии предпринимательницу осудили на три года за мошенничество
Предпринимательницу в Ингушетии осудили на три года за хищение четырех миллионов рублей
НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости.
Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к трем годам лишения свободы предпринимательницу, которая похитила более 4 миллионов рублей из средств Фонда социального страхования, сообщает региональная прокуратура
.
"Судом установлено, что руководитель ООО "Каравелла", "Гром" и "Швея" в 2018 году вносила в отчеты заведомо ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на несуществующих работников организаций", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате из регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Ингушетии на банковский счет коммерческих организаций было перечислено более 4 миллионов рублей, которые гендиректор использовала по своему усмотрению.
"Суд с учетом наличия на иждивении подсудимой шести детей назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой от исполнения наказания до достижения ее девятилетним ребенком возраста 14 лет", - уточняет прокуратура.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденной в пользу Российской Федерации похищенных денег.