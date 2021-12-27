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Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко

Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко - РИА Новости, 27.12.2021

Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко

Предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:07

2021-12-27T11:07

2021-12-27T13:11

россия

экономика

виктория абрамченко

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. По масличным <...> — 23 миллиона тонн. По сахарной свекле — 40 миллионов тонн. По зерновым, пшеница в том числе, — 123 миллиона тонн, 77 миллионов тонн — пшеница", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 24".Также вице-премьер отметила импортируемый характер инфляции."И в этом году — второй пандемийный год — мы это ощутили очень сильно. По данным ФАО, международной организации, инфляция продовольственная в мире в этом году составила выше 30%, там 31 с небольшим процента. В России продовольственная инфляция превысила десять процентов — 10,9 процента", — уточнила Абрамченко.Отдельно она остановилась на нехватке картофеля, указав при этом, что вопрос решился оперативной доставкой товара без посредников из личных подсобных хозяйств. Правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров.В конце прошлой недели Минсельхоз спрогнозировал незначительный рост цен на муку, хлеб и подсолнечное масло. В ведомстве связали это с увеличением затрат производителей и повышением экспортной ставки пошлины. Двадцать четвертого декабря Владимир Путин призвал кабмин защитить граждан от подорожания продуктов.

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россия, экономика, виктория абрамченко