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Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко
Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко - РИА Новости, 27.12.2021
Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко
Предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:07
2021-12-27T13:11
россия
экономика
виктория абрамченко
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. По масличным &lt;...&gt; — 23 миллиона тонн. По сахарной свекле — 40 миллионов тонн. По зерновым, пшеница в том числе, — 123 миллиона тонн, 77 миллионов тонн — пшеница", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 24".Также вице-премьер отметила импортируемый характер инфляции."И в этом году — второй пандемийный год — мы это ощутили очень сильно. По данным ФАО, международной организации, инфляция продовольственная в мире в этом году составила выше 30%, там 31 с небольшим процента. В России продовольственная инфляция превысила десять процентов — 10,9 процента", — уточнила Абрамченко.Отдельно она остановилась на нехватке картофеля, указав при этом, что вопрос решился оперативной доставкой товара без посредников из личных подсобных хозяйств. Правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров.В конце прошлой недели Минсельхоз спрогнозировал незначительный рост цен на муку, хлеб и подсолнечное масло. В ведомстве связали это с увеличением затрат производителей и повышением экспортной ставки пошлины. Двадцать четвертого декабря Владимир Путин призвал кабмин защитить граждан от подорожания продуктов.
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россия, экономика, виктория абрамченко
11:07 27.12.2021 (обновлено: 13:11 27.12.2021)
 
Причин для скачкообразного роста цен с Нового года нет, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: отсутствуют причины для скачкообразного роста цен с Нового года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМужчина в магазине
Мужчина в магазине - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. По масличным <...> — 23 миллиона тонн. По сахарной свекле — 40 миллионов тонн. По зерновым, пшеница в том числе, — 123 миллиона тонн, 77 миллионов тонн — пшеница", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Также вице-премьер отметила импортируемый характер инфляции.
"И в этом году — второй пандемийный год — мы это ощутили очень сильно. По данным ФАО, международной организации, инфляция продовольственная в мире в этом году составила выше 30%, там 31 с небольшим процента. В России продовольственная инфляция превысила десять процентов — 10,9 процента", — уточнила Абрамченко.
Отдельно она остановилась на нехватке картофеля, указав при этом, что вопрос решился оперативной доставкой товара без посредников из личных подсобных хозяйств. Правительство оказало поддержку при создании овощехранилищ и оптово-распределительных центров.
В конце прошлой недели Минсельхоз спрогнозировал незначительный рост цен на муку, хлеб и подсолнечное масло. В ведомстве связали это с увеличением затрат производителей и повышением экспортной ставки пошлины.
Двадцать четвертого декабря Владимир Путин призвал кабмин защитить граждан от подорожания продуктов.
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РоссияЭкономикаВиктория Абрамченко
 
 
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