https://ria.ru/20211227/prodbezopasnost-1765633085.html

Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам

Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам - РИА Новости, 27.12.2021

Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам

Правительство РФ в 2022 году рассчитывает обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям Доктрины продовольственной безопасности, в первую... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:16

2021-12-27T12:16

2021-12-27T12:16

экономика

общество

продукты

виктория абрамченко

молоко

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2022 году рассчитывает обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям Доктрины продовольственной безопасности, в первую очередь по молочной и овощной продукции, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."В сельском хозяйстве в следующем году мы должны обеспечить необходимый уровень производства сельхозпродукции по всем базовым направлениям. Вы знаете, что у нас пока не дотягивают до показателей доктрины показатели по молоку и молокопродуктам, не дотягивают пока овощи и бахчевые. Вот по этим направлениям нужно дополнительный сделать акцент", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".Она добавила, что помимо импортозамещения в сельском хозяйстве власти решают вопросы в отношении технического перевооружения и модернизация АПК: например, необходимые средства выделены в том числе на лизинг сельхозтехники. Эффект от таких мер, по словам вице-премьера, ожидается уже в следующем году.

https://ria.ru/20211215/prodbezopasnost-1763935883.html

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экономика, общество, продукты, виктория абрамченко, молоко, россия