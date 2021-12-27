https://ria.ru/20211227/prodbezopasnost-1765633085.html
Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам
Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам - РИА Новости, 27.12.2021
Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам
Правительство РФ в 2022 году рассчитывает обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям Доктрины продовольственной безопасности, в первую... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:16
2021-12-27T12:16
2021-12-27T12:16
экономика
общество
продукты
виктория абрамченко
молоко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9058a03938b3e81bb715804c3d2ce2ff.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2022 году рассчитывает обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям Доктрины продовольственной безопасности, в первую очередь по молочной и овощной продукции, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."В сельском хозяйстве в следующем году мы должны обеспечить необходимый уровень производства сельхозпродукции по всем базовым направлениям. Вы знаете, что у нас пока не дотягивают до показателей доктрины показатели по молоку и молокопродуктам, не дотягивают пока овощи и бахчевые. Вот по этим направлениям нужно дополнительный сделать акцент", - сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".Она добавила, что помимо импортозамещения в сельском хозяйстве власти решают вопросы в отношении технического перевооружения и модернизация АПК: например, необходимые средства выделены в том числе на лизинг сельхозтехники. Эффект от таких мер, по словам вице-премьера, ожидается уже в следующем году.
https://ria.ru/20211215/prodbezopasnost-1763935883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92651b31015baa31ebe5eb02f4484493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, продукты, виктория абрамченко, молоко, россия
Абрамченко призвала обеспечить продбезопасность по молоку и овощам
Абрамченко: России в 2022 году надо обеспечить продбезопасность по молоку и овощам