https://ria.ru/20211227/pravitelstvo-1765610278.html

Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам

Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам - РИА Новости, 27.12.2021

Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам

Правительство РФ направит более 1,5 миллиарда рублей шести регионам, чтобы погасить возникшие кредиторские задолженности из-за лесных пожаров, сообщил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:44

2021-12-27T10:44

2021-12-27T10:44

экономика

правительство рф

чукотка

ханты-мансийский автономный округ

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит более 1,5 миллиарда рублей шести регионам, чтобы погасить возникшие кредиторские задолженности из-за лесных пожаров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, средства пойдут в бюджеты Республики Коми, Якутии, Камчатки, Чукотки, Иркутской области и Ханты-мансийского автономного округа."Принято решение направить шести субъектам более 1,5 миллиардов рублей... Рассчитываем, что эти ассигнования помогут им погасить кредиторскую задолженность", - сказал премьер.

https://ria.ru/20211227/putin-1765604887.html

чукотка

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экономика, правительство рф, чукотка, ханты-мансийский автономный округ, россия