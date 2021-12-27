https://ria.ru/20211227/pravitelstvo-1765610278.html
Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам
Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам - РИА Новости, 27.12.2021
Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам
Правительство РФ направит более 1,5 миллиарда рублей шести регионам, чтобы погасить возникшие кредиторские задолженности из-за лесных пожаров, сообщил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:44
2021-12-27T10:44
2021-12-27T10:44
экономика
правительство рф
чукотка
ханты-мансийский автономный округ
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит более 1,5 миллиарда рублей шести регионам, чтобы погасить возникшие кредиторские задолженности из-за лесных пожаров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.По его словам, средства пойдут в бюджеты Республики Коми, Якутии, Камчатки, Чукотки, Иркутской области и Ханты-мансийского автономного округа."Принято решение направить шести субъектам более 1,5 миллиардов рублей... Рассчитываем, что эти ассигнования помогут им погасить кредиторскую задолженность", - сказал премьер.
https://ria.ru/20211227/putin-1765604887.html
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экономика, правительство рф, чукотка, ханты-мансийский автономный округ, россия
Правительство выделит средства пострадавшим от пожаров регионам
Правительство выделит пострадавшим от пожаров регионам более миллиарда рублей