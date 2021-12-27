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Число пунктов по переработке новогодних елей в Москве увеличится до 580
Число пунктов по переработке новогодних елей в Москве увеличится до 580 - РИА Новости, 28.12.2021
Число пунктов по переработке новогодних елей в Москве увеличится до 580
Число пунктов по переработке новогодних елей увеличится до 580 в 2022 году, что на 30 больше, чем в 2021 году, сообщил в понедельник глава столичного... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T13:43
2021-12-27T13:43
2021-12-28T15:15
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антон кульбачевский
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число пунктов по переработке новогодних елей увеличится до 580 в 2022 году, что на 30 больше, чем в 2021 году, сообщил в понедельник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В этом году во всех административных округах будет обустроено более 580 пунктов, в прошлом году их было 550. Акция начнётся в новом году уже со 2 января, предварительно мы планируем, что пункты будут работать до 20 февраля. Будем смотреть на активность сдачи ёлок", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции акции "Елочный круговорот".Он отметил, что голосование на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие 174 тысячи москвичей, показало, что поставить живую срубленную ель планирует 11%. В прошлом году это было 9 % проголосовавших. "То есть, количество людей, которые отказываются от искусственного дерева, растет. Потому что производство и доставка искусственной ели – источник вредных выбросов, а переработка такого дерева – трудоемкий и не всегда возможный процесс", - добавил Кульбачевский.Глава департамента отметил, что по опыту прошлых лет самая активная сдача ёлок идет с 20 по 30 января.
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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Число пунктов по переработке новогодних елей увеличится до 580 в 2022 году, что на 30 больше, чем в 2021 году, сообщил в понедельник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
.
"В этом году во всех административных округах будет обустроено более 580 пунктов, в прошлом году их было 550. Акция начнётся в новом году уже со 2 января, предварительно мы планируем, что пункты будут работать до 20 февраля. Будем смотреть на активность сдачи ёлок", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции акции "Елочный круговорот".
Он отметил, что голосование на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие 174 тысячи москвичей, показало, что поставить живую срубленную ель планирует 11%. В прошлом году это было 9 % проголосовавших. "То есть, количество людей, которые отказываются от искусственного дерева, растет. Потому что производство и доставка искусственной ели – источник вредных выбросов, а переработка такого дерева – трудоемкий и не всегда возможный процесс", - добавил Кульбачевский.
Глава департамента отметил, что по опыту прошлых лет самая активная сдача ёлок идет с 20 по 30 января.