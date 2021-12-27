https://ria.ru/20211227/otravlenie-1765591697.html

В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом

В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом - РИА Новости, 27.12.2021

В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом

Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства отравления угарным газом двух детей пяти и восьми лет, которые попали в больницу, сообщили в надзорном ведомстве... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T07:55

2021-12-27T07:55

2021-12-27T07:55

происшествия

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россия

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УФА, 27 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства отравления угарным газом двух детей пяти и восьми лет, которые попали в больницу, сообщили в надзорном ведомстве республики.При этом родители детей не пострадали, их не было дома.Отмечается, что на момент проверки внутридомовое газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечки газа не обнаружено."Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211224/feldsher-1765395438.html

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происшествия, уфа, россия