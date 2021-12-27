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В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом
В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом - РИА Новости, 27.12.2021
В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом
Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства отравления угарным газом двух детей пяти и восьми лет, которые попали в больницу, сообщили в надзорном ведомстве... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:55
2021-12-27T07:55
2021-12-27T07:55
происшествия
уфа
россия
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УФА, 27 дек – РИА Новости. Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства отравления угарным газом двух детей пяти и восьми лет, которые попали в больницу, сообщили в надзорном ведомстве республики.При этом родители детей не пострадали, их не было дома.Отмечается, что на момент проверки внутридомовое газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечки газа не обнаружено."Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа, россия
В Татарстане двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом
В Татарстане двое детей пяти и восьми лет попали в больницу из-за отравления угарным газом
УФА, 27 дек – РИА Новости.
Прокуратура Татарстана
выясняет обстоятельства отравления угарным газом двух детей пяти и восьми лет, которые попали в больницу, сообщили в надзорном ведомстве республики.
"Бугульминская городская прокуратура начала проверку информации об отравлении угарным газом двух несовершеннолетних в квартире дома на улице Калинина в Бугульме. Сообщение о госпитализации мальчика 2013 года рождения и его сестры 2016 года с признаками отравления угарным газом средней тяжести поступило из больницы накануне в 22.30", - сообщает региональная прокуратура.
При этом родители детей не пострадали, их не было дома.
Отмечается, что на момент проверки внутридомовое газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечки газа не обнаружено.
"Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.