https://ria.ru/20211227/meditsina-1765611864.html

Центром медицинской системы должен быть человек, заявила Ракова

Центром медицинской системы должен быть человек, заявила Ракова - РИА Новости, 27.12.2021

Центром медицинской системы должен быть человек, заявила Ракова

В центре медицинской системы должен стоять человек, который чувствует, что ему хотят помочь, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:50

2021-12-27T10:50

2021-12-27T12:11

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В центре медицинской системы должен стоять человек, который чувствует, что ему хотят помочь, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы в следующем году очень плотно будем заниматься пациентоориентированностью в наших городских поликлиниках. Именно с городских поликлиник мы начинаем, потому что каждый москвич хоть раз в год доходит в поликлинику, или их основная масса, а многие посещают это учреждение и по несколько раз в месяц. Мы, конечно, как я уже говорила, модернизируем поликлиники, строим, ремонтируем, закупаем новое оборудование, это все важно, но не главное. Главное - чтобы в центре системы оказания медицинской помощи стоял человек, чтобы он внутренне чувствовал, что ему хотят помочь, он точно получит здесь качественную своевременную медицинскую помощь", - рассказала Ракова.По ее словам, получилось создать такую среду в центрах "Мои документы", поэтому в поликлиники перенесут методы и привлекут сотрудников центров."В этом году у нас шел масштабный эксперимент, когда мы в качестве администраторов привлекали в поликлинику сотрудников центров "Мои документы", то есть администраторов, которые официально числятся и работают в центрах "Мои документы", не в поликлиниках... Проект "зашел", можно так сказать, и со следующего года во все поликлиники города Москвы выходят полторы тысячи сотрудников МФЦ на функцию администратора", - добавила вице-мэр.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://realty.ria.ru/20211227/polikliniki-1765606294.html

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