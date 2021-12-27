10:50 27.12.2021 (обновлено: 12:11 27.12.2021)
Центром медицинской системы должен быть человек, заявила Ракова
Заммэра Москвы Ракова: центром медицинской системы должен быть человек
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в коридоре городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В центре медицинской системы должен стоять человек, который чувствует, что ему хотят помочь, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы в следующем году очень плотно будем заниматься пациентоориентированностью в наших городских поликлиниках. Именно с городских поликлиник мы начинаем, потому что каждый москвич хоть раз в год доходит в поликлинику, или их основная масса, а многие посещают это учреждение и по несколько раз в месяц. Мы, конечно, как я уже говорила, модернизируем поликлиники, строим, ремонтируем, закупаем новое оборудование, это все важно, но не главное. Главное - чтобы в центре системы оказания медицинской помощи стоял человек, чтобы он внутренне чувствовал, что ему хотят помочь, он точно получит здесь качественную своевременную медицинскую помощь", - рассказала Ракова.
По ее словам, получилось создать такую среду в центрах "Мои документы", поэтому в поликлиники перенесут методы и привлекут сотрудников центров.
"В этом году у нас шел масштабный эксперимент, когда мы в качестве администраторов привлекали в поликлинику сотрудников центров "Мои документы", то есть администраторов, которые официально числятся и работают в центрах "Мои документы", не в поликлиниках... Проект "зашел", можно так сказать, и со следующего года во все поликлиники города Москвы выходят полторы тысячи сотрудников МФЦ на функцию администратора", - добавила вице-мэр.