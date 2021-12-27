https://ria.ru/20211227/lotereya-1765606125.html

Житель Саратова выиграл в лотерею более 115 миллионов рублей

Житель Саратова выиграл в лотерею более 115 миллионов рублей - РИА Новости, 27.12.2021

Житель Саратова выиграл в лотерею более 115 миллионов рублей

Суперприз лотереи "Спортлото "6 из 45" размером более 115 миллионов рублей достался угадавшему все шесть номеров жителю Саратова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:18

2021-12-27T10:18

2021-12-27T10:18

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саратов

столото

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суперприз лотереи "Спортлото "6 из 45" размером более 115 миллионов рублей достался угадавшему все шесть номеров жителю Саратова, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."Невероятное везение - 25 декабря был разыгран суперприз государственной лотереи "Спортлото "6 из 45" в размере 116 137 425 рублей. В ходе 6299-го тиража мультимиллионером стал участник из Саратова. По правилам лотереи "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации", - рассказали в компании.Там уточнили, что победитель пока не обратился в лотерейный центр. Известно, что к победе его привела комбинация чисел: 1, 3, 8, 20, 43, 24.В "Столото" напомнили, что в начале прошлой недели был разыгран еще один суперприз в гослотерее "Спортлото "4 из 20". Тогда житель Владивостока выиграл более 265 миллионов рублей.Статистика "Столото" за последние три года показывает, что всего 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в первую неделю после проведения тиража. На вторую неделю после розыгрыша обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами, еще 27% - на третью или четвертую неделю. Однако бывают случаи, когда победители посещают лотерейный центр и через несколько месяцев после выигрыша или даже позже, так как не все участники сразу проверяют свои билеты.

https://ria.ru/20200721/1574640547.html

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общество, саратов, столото