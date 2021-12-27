https://ria.ru/20211227/lavrov-1765653453.html

Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии

Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что 2022 год будет годом дипломатии, но нацеленной на результат, а не с намерением "бесконечно тянуть резину". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:32

2021-12-27T13:32

2021-12-27T13:32

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что 2022 год будет годом дипломатии, но нацеленной на результат, а не с намерением "бесконечно тянуть резину"."Я очень надеюсь, что это будет год дипломатии, если бы это был наш выбор, но дипломатии, которая нацелена на результат и которая объединяет ключевые страны, от которых зависит решение важнейших вопросов, объединенных именно с целью договориться, а не бесконечно тянуть резину", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765646279.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия