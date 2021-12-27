https://ria.ru/20211227/lavrov-1765653453.html
Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии
Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что 2022 год будет годом дипломатии, но нацеленной на результат, а не с намерением "бесконечно тянуть резину". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:32
2021-12-27T13:32
2021-12-27T13:32
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что 2022 год будет годом дипломатии, но нацеленной на результат, а не с намерением "бесконечно тянуть резину"."Я очень надеюсь, что это будет год дипломатии, если бы это был наш выбор, но дипломатии, которая нацелена на результат и которая объединяет ключевые страны, от которых зависит решение важнейших вопросов, объединенных именно с целью договориться, а не бесконечно тянуть резину", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом дипломатии
Глава МИД Лавров выразил надежду, что 2022 год будет годом результативной дипломатии