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В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 27.12.2021
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для посещения заведений общественного питания, фитнес-центров, салонов красоты и саун до 15... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:26
2021-12-27T18:53
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для посещения заведений общественного питания, фитнес-центров, салонов красоты и саун до 15 января.Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом."С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.Он добавил, что кинотеатрам разрешено работать по 100-процентной наполняемости, при условии, что все посетители будут с QR-кодами.В последнюю неделю ежесуточное число заболевших коронавирусом ­– менее 600 человек. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 196,5 тысячи случаев заражения COVID, скончались более девяти тысяч пациентов.
https://ria.ru/20211227/qr-kod-1765623137.html
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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:26 27.12.2021 (обновлено: 18:53 27.12.2021)
 
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах

Глава Свердловской области Куйвашев до 15 января отменил QR-коды для кафе и фитнес-клубов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для посещения заведений общественного питания, фитнес-центров, салонов красоты и саун до 15 января.
Ранее свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, на этот же срок кафе и ресторанам разрешено работать в ночное время, но обязательно с QR-кодом.
"С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он добавил, что кинотеатрам разрешено работать по 100-процентной наполняемости, при условии, что все посетители будут с QR-кодами.
В последнюю неделю ежесуточное число заболевших коронавирусом ­– менее 600 человек. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 196,5 тысячи случаев заражения COVID, скончались более девяти тысяч пациентов.
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
11:41Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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