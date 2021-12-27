https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765627688.html

Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Ситуация с коронавирусом в России стабильная, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:58

2021-12-27T11:58

2021-12-27T12:18

распространение коронавируса

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабильная, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная, как утверждают медики, эксперты. В ноябре-декабре шла очень активная вакцинация нашего населения. Это дало свои результаты, они очевидны. Тем не менее, мы должны понимать, что пока еще ковид мы не победили", — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии