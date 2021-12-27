https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765627688.html
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной - РИА Новости, 27.12.2021
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной
Ситуация с коронавирусом в России стабильная, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:58
2021-12-27T11:58
2021-12-27T12:18
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабильная, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная, как утверждают медики, эксперты. В ноябре-декабре шла очень активная вакцинация нашего населения. Это дало свои результаты, они очевидны. Тем не менее, мы должны понимать, что пока еще ковид мы не победили", — сказала Матвиенко на пресс-конференции.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:58 27.12.2021 (обновлено: 12:18 27.12.2021)
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной
Спикер Совфеда Матвиенко: ситуация с коронавирусом в России не безоблачная, но стабильная