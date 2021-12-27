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Омбудсмен рассказала о главных рисках для детей на зимних каникулах
Омбудсмен рассказала о главных рисках для детей на зимних каникулах - РИА Новости, 27.12.2021
Омбудсмен рассказала о главных рисках для детей на зимних каникулах
Родителям не стоит забывать о безопасности детей на зимних каникулах - безобидные хлопушки, популярный тюбинг, а также необорудованные горки могут создать... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:20
2021-12-27T09:20
новый год — 2022
общество
здоровье - общество
новый год
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Родителям не стоит забывать о безопасности детей на зимних каникулах - безобидные хлопушки, популярный тюбинг, а также необорудованные горки могут создать угрозу не только здоровью, но и жизни ребенка, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Впереди долгожданные новогодние и рождественские праздники, зимние школьные каникулы – беззаботное время снеговиков, нарядных елок, катаний на коньках, игры в хоккей и лыжных походов, снежных крепостей и ледяных горок, и, конечно, вкусных угощений на морозе. Хочется пожелать, чтобы наши дети провели их с пользой для своего здоровья и развития, активно, весело, задорно и незабываемо. Главное – не забывать о безопасности", - сказала Львова-Белова.Как отметила детский омбудсмен, традиционно в новогодние праздники повсюду запускают всевозможные петарды, хлопушки, бенгальские огни и салюты, а они весьма опасны и могут травмировать детей, поэтому при покупке этих изделий нужно обязательно проверить сертификаты соответствия и качества и не позволять несовершеннолетним применять их самостоятельно."Соблюдение правил безопасного поведения на льду важно помнить всем, кто собрался кататься на ледянках с горки или погонять шайбу на замерзшем пруду. Выбирайте обустроенные места для такого досуга, тогда ваш ребёнок не рискует вылететь на дорогу и оказаться под колёсами автомобиля, а также провалиться в ледяную воду", - отметила Львова-Белова.Осторожность не помешает и любителям зимних экстремальных развлечений, добавила омбудсмен, поэтому при выборе трассы для катания на лыжах или санках нужно учитывать возраст ребенка."Убедитесь, что склоны расположены вдали от дороги, водных или промышленных объектов, строек. Несанкционированные, необорудованные горки представляют серьезную опасность для здоровья и потенциальную угрозу жизни и детей, и взрослых", - пояснила омбудсмен.По ее словам, особую опасность для жизни и здоровья ребенка представляют тюбинги – из-за столкновений с деревьями, столбами освещения, другими конструкциями, а иногда и друг с другом дети нередко получают тяжелые травмы."Не разрешайте малолетним детям самостоятельно спускаться с горок – они летят как неуправляемый снаряд. Выбирайте оборудованные специальными ограждениями и подушками безопасности трассы", - сказала Львова-Белова.Она подчеркнула, что родителям нужно внимательно относиться к предупреждениям экстренных служб и МЧС, а также одевать детей по погоде."Мы, взрослые, просто обязаны оградить наших детей от несчастных случаев, защитить от травм, предотвратить беду. Давайте проведем новогодние праздники в радости, вкусно, красиво, весело, полезно и без происшествий", - заключила она.
https://ria.ru/20211211/feyerverk-1763254505.html
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общество, здоровье - общество, новый год, россия, мария львова-белова
09:20 27.12.2021
 
Омбудсмен рассказала о главных рисках для детей на зимних каникулах

Омбудсмен Львова-Белова назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей на каникулах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНовогодние каникулы в Казани
Новогодние каникулы в Казани - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Родителям не стоит забывать о безопасности детей на зимних каникулах - безобидные хлопушки, популярный тюбинг, а также необорудованные горки могут создать угрозу не только здоровью, но и жизни ребенка, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Впереди долгожданные новогодние и рождественские праздники, зимние школьные каникулы – беззаботное время снеговиков, нарядных елок, катаний на коньках, игры в хоккей и лыжных походов, снежных крепостей и ледяных горок, и, конечно, вкусных угощений на морозе. Хочется пожелать, чтобы наши дети провели их с пользой для своего здоровья и развития, активно, весело, задорно и незабываемо. Главное – не забывать о безопасности", - сказала Львова-Белова.
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Как отметила детский омбудсмен, традиционно в новогодние праздники повсюду запускают всевозможные петарды, хлопушки, бенгальские огни и салюты, а они весьма опасны и могут травмировать детей, поэтому при покупке этих изделий нужно обязательно проверить сертификаты соответствия и качества и не позволять несовершеннолетним применять их самостоятельно.
"Соблюдение правил безопасного поведения на льду важно помнить всем, кто собрался кататься на ледянках с горки или погонять шайбу на замерзшем пруду. Выбирайте обустроенные места для такого досуга, тогда ваш ребёнок не рискует вылететь на дорогу и оказаться под колёсами автомобиля, а также провалиться в ледяную воду", - отметила Львова-Белова.
Осторожность не помешает и любителям зимних экстремальных развлечений, добавила омбудсмен, поэтому при выборе трассы для катания на лыжах или санках нужно учитывать возраст ребенка.
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"Убедитесь, что склоны расположены вдали от дороги, водных или промышленных объектов, строек. Несанкционированные, необорудованные горки представляют серьезную опасность для здоровья и потенциальную угрозу жизни и детей, и взрослых", - пояснила омбудсмен.
По ее словам, особую опасность для жизни и здоровья ребенка представляют тюбинги – из-за столкновений с деревьями, столбами освещения, другими конструкциями, а иногда и друг с другом дети нередко получают тяжелые травмы.
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"Не разрешайте малолетним детям самостоятельно спускаться с горок – они летят как неуправляемый снаряд. Выбирайте оборудованные специальными ограждениями и подушками безопасности трассы", - сказала Львова-Белова.
Она подчеркнула, что родителям нужно внимательно относиться к предупреждениям экстренных служб и МЧС, а также одевать детей по погоде.
"Мы, взрослые, просто обязаны оградить наших детей от несчастных случаев, защитить от травм, предотвратить беду. Давайте проведем новогодние праздники в радости, вкусно, красиво, весело, полезно и без происшествий", - заключила она.
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