https://ria.ru/20211227/gaz-1765681023.html
"Газпром": запасы газа на Украине опустились до исторического минимума
"Газпром": запасы газа на Украине опустились до исторического минимума - РИА Новости, 27.12.2021
"Газпром": запасы газа на Украине опустились до исторического минимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени, на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:59
2021-12-27T15:59
2021-12-27T15:59
экономика
украина
газпром
оператор гтс украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени, на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки, говорится в сообщении "Газпрома" в официальном Telegram-канале."Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 миллиарда кубометров, это на 9,9 миллиарда кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года", – сообщает компания.Запасы газа в украинских хранилищах, по данным "Оператора ГТС Украины" на 25 декабря, составляют 14,26 миллиарда кубометров.А объём активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря, согласно Gas Infrastructure Europe, на 21,1 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отобрано 43,1% от объёма газа, закачанного в этом году, также уточнят компания.
https://ria.ru/20211227/gaz-1765613152.html
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экономика, украина, газпром, оператор гтс украины
"Газпром": запасы газа на Украине опустились до исторического минимума
"Газпром": запасы газа в хранилищах на Украине опустились до исторического минимума