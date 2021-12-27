https://ria.ru/20211227/draka-1765625988.html

Два украинских депутата решили подраться

Два украинских депутата подрались при конфликте на дороге - РИА Новости, 27.12.2021

Два украинских депутата решили подраться

В украинском Бердянске два депутата подрались во время дорожного конфликта, сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:51

2021-12-27T11:51

2021-12-27T14:50

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В украинском Бердянске два депутата подрались во время дорожного конфликта, сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области."Мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом они выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий", — рассказали в ведомстве.По сообщениям местных СМИ, один из участников драки обратился в больницу с травмами лица. Потерпевший заявил, что его избили несколько человек в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, а затем скрылись.Возбуждено уголовное дело по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

https://ria.ru/20211208/turtsiya-1762756970.html

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в мире, украина, запорожская область, бердянск