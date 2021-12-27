https://ria.ru/20211227/biznes-1765613329.html

Правительство выделит средства на льготное кредитование малого бизнеса

Правительство выделит средства на льготное кредитование малого бизнеса - РИА Новости, 27.12.2021

Правительство выделит средства на льготное кредитование малого бизнеса

Правительство выделит около 500 миллионов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:59

2021-12-27T10:59

2021-12-27T10:59

экономика

москва

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство выделит около 500 миллионов рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что речь идет о предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, внутреннего туризма и бытовых услуг."Правительство выделит на ее реализацию еще около полумиллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписано", - сказал Мишустин.По его словам, льготная кредитная программа пользуется спросом также у самозанятых граждан.

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экономика, москва, михаил мишустин, россия