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На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз
На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз - РИА Новости, 27.12.2021
На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз
Бензовоз загорелся на 34-м километре Киевском шоссе в новой Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:14
2021-12-27T13:14
2021-12-27T13:29
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бензовоз загорелся на 34-м километре Киевском шоссе в новой Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 34-м км Киевского шоссе, предварительно, произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра", - говорится в сообщении.Добавляется, что из-за ДТП задерживаются автобусы 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к."Маршруты автобусов временно изменены - они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.Движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто, сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе., сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
13:14 27.12.2021 (обновлено: 13:29 27.12.2021)
На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз
Бензовоз загорелся на 34 км Киевском шоссе, движение в сторону центра затруднено
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Бензовоз загорелся на 34-м километре Киевском шоссе в новой Москве
, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
"На 34-м км Киевского шоссе, предварительно, произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из-за ДТП задерживаются автобусы 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к.
"Маршруты автобусов временно изменены - они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.
Движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто, сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе., сообщается в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции.
"Произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто", - говорится в сообщении.