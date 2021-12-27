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На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз

На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз - РИА Новости, 27.12.2021

На Киевском шоссе в Новой Москве загорелся бензовоз

Бензовоз загорелся на 34-м километре Киевском шоссе в новой Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:14

2021-12-27T13:14

2021-12-27T13:29

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бензовоз загорелся на 34-м километре Киевском шоссе в новой Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На 34-м км Киевского шоссе, предварительно, произошло возгорание бензовоза на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Затруднено движение в сторону центра", - говорится в сообщении.Добавляется, что из-за ДТП задерживаются автобусы 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к."Маршруты автобусов временно изменены - они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.Движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто, сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе., сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), москва