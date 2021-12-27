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ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами
ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами - РИА Новости, 27.12.2021
ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами
Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:44
2021-12-27T17:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе регулятора.Ранее издание РБК сообщило, что Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В статье говорилось, что ЦБ будет запрашивать всю информацию об этих операциях, включая личные данные отправителей и получателей средств.Как отметили в ведомстве, новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями россиян и иностранцев. Ее цель — выявить отдельные зоны риска, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами".Это нововведение не коснется малого бизнеса, указывается в релизе. При этом ЦБ в принципе не собирается вводить новую отчетность по операциям физлиц.В регуляторе заявили, что планируют собирать данные от банков исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.В отдельных случаях Банк России может запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют этим критериям. При этом данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.
https://ria.ru/20211223/politika-1765078010.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
11:44 27.12.2021 (обновлено: 17:18 27.12.2021)
 
ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами

ЦБ опроверг сообщения о планах установить тотальный контроль за переводами физлиц

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе регулятора.
Ранее издание РБК сообщило, что Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В статье говорилось, что ЦБ будет запрашивать всю информацию об этих операциях, включая личные данные отправителей и получателей средств.
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Как отметили в ведомстве, новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями россиян и иностранцев. Ее цель — выявить отдельные зоны риска, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами".
Это нововведение не коснется малого бизнеса, указывается в релизе. При этом ЦБ в принципе не собирается вводить новую отчетность по операциям физлиц.
В регуляторе заявили, что планируют собирать данные от банков исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

"То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", — разъяснили в ЦБ.

В отдельных случаях Банк России может запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют этим критериям. При этом данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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