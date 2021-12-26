https://ria.ru/20211226/prisoedinenie-1765567493.html
Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс
Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс - РИА Новости, 26.12.2021
Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:34
2021-12-26T20:34
2021-12-26T22:13
в мире
украина
рамзан кадыров
владимир зеленский
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.Он также заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение. "Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — уточнил Кадыров.По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине свои военные базы и таким образом диктовать России условия. Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться.Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего".
https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765566305.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_200:0:2185:1489_1920x0_80_0_0_6501e502c459e9ac1bfde700d67732a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, чеченская республика (чечня), россия
20:34 26.12.2021 (обновлено: 22:13 26.12.2021)
Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс
Кадыров: если Зеленский не пересмотрит политику, то Украину должны присоединить к России
ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский
продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину
необходимо будет присоединить к России
.
"Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение", — сказал руководитель республики на пресс-конференции в Грозном.
Он также заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.
"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — уточнил Кадыров.
По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине свои военные базы и таким образом диктовать России условия. Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться.
Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего".