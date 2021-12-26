https://ria.ru/20211226/prisoedinenie-1765567493.html

Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс

Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс - РИА Новости, 26.12.2021

Кадыров: Украина должна стать частью России, если ее власти не изменят курс

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:34

2021-12-26T20:34

2021-12-26T22:13

в мире

украина

рамзан кадыров

владимир зеленский

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 26 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.Он также заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение. "Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — уточнил Кадыров.По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине свои военные базы и таким образом диктовать России условия. Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться.Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего".

https://ria.ru/20211226/kadyrov-1765566305.html

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в мире, украина, рамзан кадыров, владимир зеленский, чеченская республика (чечня), россия