Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211226/pogoda-1765520074.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Снег, усиление ветра до 16 метров в секунду, метель и гололедица ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:47
2021-12-26T09:59
общество
московская область (подмосковье)
москва
новый год
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762554883_0:72:3283:1919_1920x0_80_0_0_cebcf36994f6395e352c35e213af9225.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Снег, усиление ветра до 16 метров в секунду, метель и гололедица ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на сегодня обусловится влиянием североатлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилением ветра и метелью. Ожидается облачно, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Ветер юго-западный, западный от 5-10 до 16 метров в секунду - это штормовые показатели для Москвы. Температура воздуха - минус 5-7 градусов, в Подмосковье - 4-9 мороза, что чуть холоднее, чем должно быть по климатической норме. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы, а к вечеру начнёт расти", - рассказал Тишковец.Он также отметил, что при такой температуре будет казаться по ощущениям, что на улице на 7-8 градусов ниже по климатической норме."Если мы прогнозируем минус 5-7 градусов, то по ощущениям, как это прогнозируют на североамериканском континенте, это будет около минус 12 в ощущениях", - добавил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/pogoda-1765329665.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762554883_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_3296ae94ad3a5a709888a2eb7f197ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, новый год, евгений тишковец
09:47 26.12.2021 (обновлено: 09:59 26.12.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: снег, усиление ветра и метель ожидают москвичей в воскресенье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве во время снегопада
Люди на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Снег, усиление ветра до 16 метров в секунду, метель и гололедица ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода на сегодня обусловится влиянием североатлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилением ветра и метелью. Ожидается облачно, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Ветер юго-западный, западный от 5-10 до 16 метров в секунду - это штормовые показатели для Москвы. Температура воздуха - минус 5-7 градусов, в Подмосковье - 4-9 мороза, что чуть холоднее, чем должно быть по климатической норме. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы, а к вечеру начнёт расти", - рассказал Тишковец.
Он также отметил, что при такой температуре будет казаться по ощущениям, что на улице на 7-8 градусов ниже по климатической норме.
"Если мы прогнозируем минус 5-7 градусов, то по ощущениям, как это прогнозируют на североамериканском континенте, это будет около минус 12 в ощущениях", - добавил синоптик.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 13:53Сказано в эфире
Синоптик пообещал москвичам "нормальную русскую зиму" под Новый год
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваНовый годЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
09:52Исследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночь
09:47Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:37Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодов
09:24В США назвали черту Зеленского, которая приведет к войне
09:03В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"
08:56Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступок
08:42Макрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
08:28В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света
08:13"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресенье
07:41На Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный пост
07:20Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море
06:51В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России
05:43В США придумали способ для шантажа России
04:33СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
04:20Диетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похудения
04:15Эксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литр
04:08AT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же день
03:49В "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"
03:15Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Лента новостейМолния
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемиюИсследование показало, чем недовольны россияне в новогоднюю ночьМосквичам рассказали о погоде в воскресенье Во Владивостоке мост треснул из-за аномальных холодовВ США назвали черту Зеленского, которая приведет к войнеВ Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете "Лента"Военный, оскорбивший Байдена в прямом эфире, объяснил свой поступокМакрон поздравил с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"В Приморье аномальные холода привели к массовым отключениям света"Газпром" не бронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на воскресеньеНа Западном берегу Иордана обстреляли израильский военный постКулеба заявил о доминировании России в Азовском мореВ МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами РоссииВ США придумали способ для шантажа РоссииСМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОДиетолог раскритиковала навязываемые россиянам продукты для похуденияЭксперт назвал условие взлета цен на бензин до ста рублей за литрAT: в случае войны российские танки вошли бы в Киев в первый же деньВ "Роскосмосе" поздравили с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб"Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами