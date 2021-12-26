https://ria.ru/20211226/pogoda-1765520074.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Снег, усиление ветра до 16 метров в секунду, метель и гололедица ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:47
2021-12-26T09:47
2021-12-26T09:59
общество
московская область (подмосковье)
москва
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Снег, усиление ветра до 16 метров в секунду, метель и гололедица ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на сегодня обусловится влиянием североатлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилением ветра и метелью. Ожидается облачно, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Ветер юго-западный, западный от 5-10 до 16 метров в секунду - это штормовые показатели для Москвы. Температура воздуха - минус 5-7 градусов, в Подмосковье - 4-9 мороза, что чуть холоднее, чем должно быть по климатической норме. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы, а к вечеру начнёт расти", - рассказал Тишковец.Он также отметил, что при такой температуре будет казаться по ощущениям, что на улице на 7-8 градусов ниже по климатической норме."Если мы прогнозируем минус 5-7 градусов, то по ощущениям, как это прогнозируют на североамериканском континенте, это будет около минус 12 в ощущениях", - добавил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/pogoda-1765329665.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, новый год, евгений тишковец
09:47 26.12.2021 (обновлено: 09:59 26.12.2021)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: снег, усиление ветра и метель ожидают москвичей в воскресенье