https://ria.ru/20211226/peskov-1765542951.html
Песков назвал Россию демократической страной
Песков назвал Россию демократической страной - РИА Новости, 26.12.2021
Песков назвал Россию демократической страной
Россия является абсолютно демократической страной, где живут очень сильные, гордые и свободные люди, а если кто-то заявляет об обратном, он просто не понимает... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:49
2021-12-26T14:49
2021-12-26T14:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Россия является абсолютно демократической страной, где живут очень сильные, гордые и свободные люди, а если кто-то заявляет об обратном, он просто не понимает страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну", - сказал Песков в эфире "России 1" в программе "Москва.Кремль.Путин" в интервью Владимиру Соловьеву.Он добавил, что каждая страна имеет такой строй, который проистекает из ее истории и традиций. "Мы знаем какая демократия в самих Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах один строй, во Франции другой, в Германии третий, а в Нидерландах четвертый. И по идее, по идее, если сравнить Америку с Нидерландами, то Америка - это почти диктатура. Просто каждая страна должна быть суверенной, каждая страна имеет тот строй, который присущ этой стране. Которая проистекает из исторических традиций, проистекает из уровня развития страны, и так далее и тому подобное", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211226/politiki-1765542230.html
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политика, сша, франция, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
Песков назвал Россию демократической страной
Пресс-секретарь Песков: Россия является абсолютно демократической страной