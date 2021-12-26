https://ria.ru/20211226/peskov-1765541231.html
Песков анонсировал нелегкий разговор с США по безопасности
Песков анонсировал нелегкий разговор с США по безопасности - РИА Новости, 26.12.2021
Песков анонсировал нелегкий разговор с США по безопасности
Российским дипломатам предстоит нелегкий разговор с США по вопросам гарантий безопасности, но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T14:38
2021-12-26T14:38
2021-12-26T14:38
в мире
сша
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Российским дипломатам предстоит нелегкий разговор с США по вопросам гарантий безопасности, но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211225/mid-1765483871.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий)
Песков анонсировал нелегкий разговор с США по безопасности
Песков: дипломатам предстоит нелегкий разговор с США, но это лучше разговора военных