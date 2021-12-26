Ветеран НАТО назвал новый план Пентагона против России чересчур модным

16:27 26.12.2021 (обновлено: 18:05 26.12.2021)
В США описали стратегию НАТО на 2022 год одним "модным словом"
Ветеран НАТО Атламазоглу: план Пентагона — 2022 можно описать словом "интегрированный"
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive прокомментировал первые известные детали о военном плане Министерства обороны США на 2022 год.
"Новую стратегию Пентагона хорошо описывает одно новомодное словечко — "интегрированная" — из словосочетания "интегрированная оборона", — отмечается в материале.
Автор напомнил, что пока в Соединенных Штатах действует временное руководство по национальной безопасности президента Джо Байдена. Оно призвано не допустить "угрозы безопасности" от России и Китая и обеспечить Вашингтону и его союзникам "доминирование в ключевых мировых регионах".
Исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин, выступая 9 декабря на конференции в Вашингтоне, заявила, что краеугольным камнем новой стратегии станет концепция интегрированной обороны.
По ее словам, на смену традиционного разделения вооруженных сил на наземные, морские и воздушные придет новый расширенный список областей, в которых задействована армия, включая киберполе и космос.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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