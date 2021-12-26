https://ria.ru/20211226/pentagon-1765552414.html

Ветеран НАТО назвал новый план Пентагона против России чересчур модным

В США описали стратегию НАТО на 2022 год одним "модным словом" - РИА Новости, 26.12.2021

Ветеран НАТО назвал новый план Пентагона против России чересчур модным

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive прокомментировал первые известные детали о военном плане Министерства обороны США на 2022 год. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T16:27

2021-12-26T16:27

2021-12-26T18:05

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive прокомментировал первые известные детали о военном плане Министерства обороны США на 2022 год."Новую стратегию Пентагона хорошо описывает одно новомодное словечко — "интегрированная" — из словосочетания "интегрированная оборона", — отмечается в материале.Автор напомнил, что пока в Соединенных Штатах действует временное руководство по национальной безопасности президента Джо Байдена. Оно призвано не допустить "угрозы безопасности" от России и Китая и обеспечить Вашингтону и его союзникам "доминирование в ключевых мировых регионах".Исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин, выступая 9 декабря на конференции в Вашингтоне, заявила, что краеугольным камнем новой стратегии станет концепция интегрированной обороны.По ее словам, на смену традиционного разделения вооруженных сил на наземные, морские и воздушные придет новый расширенный список областей, в которых задействована армия, включая киберполе и космос.Карлин уточнила, что план сосредоточится на главном вызове для США в лице Китая. Но остальные проблемы Пентагона как "глобальной силы" никуда не исчезнут и будут также учтены в документе.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html

https://ria.ru/20211226/peskov-1765540442.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

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в мире, сша, джо байден, нато, министерство обороны сша, россия