14:52 26.12.2021 (обновлено: 15:34 26.12.2021)
Песков рассказал, чего ждать от переговоров по гарантиям безопасности
Песков считает, что нужно сохранять сдержанный оптимизм в вопросе переговоров по гарантиям
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. "Мегафонные" информвыбросы каждый раз вызывают желание эмоционально реагировать на них, но нужно понимать, что за столом дипломатов начинается совсем другой разговор, гораздо более взвешенный, так что в вопросе грядущих переговоров по гарантиям безопасности нужно сохранять сдержанный оптимизм, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, эмоционально хочется каждый раз реагировать на все эти мегафонные выбросы информационные, но здесь нужно понимать, что, когда дипломаты садятся за стол переговоров не публично, там начинается совсем другой разговор, он более предметный, он более спокойный, и зачастую более взвешенный. Поэтому я все-таки здесь сохранял бы пока сдержанный оптимизм и возлагал бы надежды на те консультации, которые мы ожидаем", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
Он добавил, что "сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе".
"Тогда мы услышим, что будут говорить наши визави по этим переговорам, и тогда ситуация все-таки прояснится значительно", - сказал Песков.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.