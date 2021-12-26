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https://ria.ru/20211226/kurenie-1765507180.html
Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году - РИА Новости, 26.12.2021
Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
2021 год оказался непростым для любителей табака. Им запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, затем вступили в силу требования к... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T01:15
2021-12-26T04:45
общество
сигареты
курение
штрафы
россия
европейская юридическая служба
павел корытов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. 2021 год оказался непростым для любителей табака. Им запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, затем вступили в силу требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В 2022 году запреты ужесточат, рассказал "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.Граждан начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. В случае пожара, возникшего по вине курящего, ответственность будет строже, сказал юрист.Кроме того, сигареты продолжат дорожать.“С этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак", — предупредил Корытов.
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общество, сигареты, курение, штрафы, россия, европейская юридическая служба, павел корытов
01:15 26.12.2021 (обновлено: 04:45 26.12.2021)
 
Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году

Юрист Корытов предупредил о новых штрафах курящим из-за пожарной безопасности в 2022 году

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкУрна с окурками сигарет
Урна с окурками сигарет - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. 2021 год оказался непростым для любителей табака. Им запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, затем вступили в силу требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В 2022 году запреты ужесточат, рассказал "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.
Граждан начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. В случае пожара, возникшего по вине курящего, ответственность будет строже, сказал юрист.
Кроме того, сигареты продолжат дорожать.
“С этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак", — предупредил Корытов.
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ОбществоСигаретыКурениеШтрафыРоссияЕвропейская Юридическая СлужбаПавел Корытов
 
 
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