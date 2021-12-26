https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765529603.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 515 человек

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 515 человек - РИА Новости, 26.12.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 515 человек

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:52

2021-12-26T11:52

2021-12-26T11:52

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 515 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 515 человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в городе выздоровели еще 2763 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 855 083. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765527350.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19