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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765522778.html
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом - РИА Новости, 26.12.2021
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом
В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:32
2021-12-26T10:32
распространение коронавируса
в мире
китай
сиань
шэньси
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета по делам здравоохранения КНР.Главным очагом роста локальных случаев заражения коронавирусом является город Сиань в провинции Шэньси. За сутки там зафиксировали 155 новых случаев.Ранее сообщалось, что в Сиань было направлено восемь инспекционных групп для проверки работы городских властей по контролю за распространением вируса. "За неэффективность профилактических мер" к ответственности были привлечены 26 чиновников и четыре местные партийные организации.С 23 декабря жителям Сианя запрещается покидать дома и город без острой необходимости. Были отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа коммерческих заведений, а также начальных и средних школ. В городе проводится массовое тестирование.Помимо локальных случаев заражения, в Китае за сутки также зафиксировали 48 завозных случаев. По состоянию на субботу, в стране было зарегистрировано 101077 больных коронавирусом.
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в мире, китай, сиань, шэньси, коронавирус covid-19
10:32 26.12.2021
 
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом

В китайской провинции Шэньси зафиксировали рост случаев COVID-19

© REUTERS / CNSphotoТестирование на коронавирус в китайском Нинбо
Тестирование на коронавирус в китайском Нинбо - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / CNSphoto
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета по делам здравоохранения КНР.
Главным очагом роста локальных случаев заражения коронавирусом является город Сиань в провинции Шэньси. За сутки там зафиксировали 155 новых случаев.
Ранее сообщалось, что в Сиань было направлено восемь инспекционных групп для проверки работы городских властей по контролю за распространением вируса. "За неэффективность профилактических мер" к ответственности были привлечены 26 чиновников и четыре местные партийные организации.
С 23 декабря жителям Сианя запрещается покидать дома и город без острой необходимости. Были отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа коммерческих заведений, а также начальных и средних школ. В городе проводится массовое тестирование.
Помимо локальных случаев заражения, в Китае за сутки также зафиксировали 48 завозных случаев. По состоянию на субботу, в стране было зарегистрировано 101077 больных коронавирусом.
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Распространение коронавирусаВ миреКитайСианьШэньсиКоронавирус COVID-19
 
 
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