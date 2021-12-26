https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765522778.html
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом - РИА Новости, 26.12.2021
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом
В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T10:32
2021-12-26T10:32
2021-12-26T10:32
распространение коронавируса
в мире
китай
сиань
шэньси
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764004697_0:22:3001:1710_1920x0_80_0_0_72b0f2b8a667079d8712d789f030fe7f.jpg
ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета по делам здравоохранения КНР.Главным очагом роста локальных случаев заражения коронавирусом является город Сиань в провинции Шэньси. За сутки там зафиксировали 155 новых случаев.Ранее сообщалось, что в Сиань было направлено восемь инспекционных групп для проверки работы городских властей по контролю за распространением вируса. "За неэффективность профилактических мер" к ответственности были привлечены 26 чиновников и четыре местные партийные организации.С 23 декабря жителям Сианя запрещается покидать дома и город без острой необходимости. Были отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа коммерческих заведений, а также начальных и средних школ. В городе проводится массовое тестирование.Помимо локальных случаев заражения, в Китае за сутки также зафиксировали 48 завозных случаев. По состоянию на субботу, в стране было зарегистрировано 101077 больных коронавирусом.
https://ria.ru/20211220/privivki-1764528924.html
китай
сиань
шэньси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764004697_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_7321023e43c6ad6107953b00c05959d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сиань, шэньси, коронавирус covid-19
В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом
В китайской провинции Шэньси зафиксировали рост случаев COVID-19