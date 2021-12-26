https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765522778.html

В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом

В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом - РИА Новости, 26.12.2021

В Китае за сутки выросло число заражений коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T10:32

2021-12-26T10:32

2021-12-26T10:32

распространение коронавируса

в мире

китай

сиань

шэньси

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. В Китае за сутки зафиксировали 158 новых локальных случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 87 локальных случаях, следует из данных Комитета по делам здравоохранения КНР.Главным очагом роста локальных случаев заражения коронавирусом является город Сиань в провинции Шэньси. За сутки там зафиксировали 155 новых случаев.Ранее сообщалось, что в Сиань было направлено восемь инспекционных групп для проверки работы городских властей по контролю за распространением вируса. "За неэффективность профилактических мер" к ответственности были привлечены 26 чиновников и четыре местные партийные организации.С 23 декабря жителям Сианя запрещается покидать дома и город без острой необходимости. Были отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа коммерческих заведений, а также начальных и средних школ. В городе проводится массовое тестирование.Помимо локальных случаев заражения, в Китае за сутки также зафиксировали 48 завозных случаев. По состоянию на субботу, в стране было зарегистрировано 101077 больных коронавирусом.

https://ria.ru/20211220/privivki-1764528924.html

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в мире, китай, сиань, шэньси, коронавирус covid-19