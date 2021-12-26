https://ria.ru/20211226/granitsa-1765547177.html

На белорусско-литовской границе образовались очереди из сотен грузовиков

На белорусско-литовской границе образовались очереди из сотен грузовиков - РИА Новости, 26.12.2021

На белорусско-литовской границе образовались очереди из сотен грузовиков

Очереди из сотен грузовиков образовались на границе Литвы с Россией и Белоруссией, время ожидания на пункте пропуска "Мядининкай" превышает 50 часов, сообщает... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:27

2021-12-26T15:27

2021-12-26T15:27

литва

белоруссия

калининградская область

антон алиханов

россия

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ВИЛЬНЮС, 26 дек - РИА Новости. Очереди из сотен грузовиков образовались на границе Литвы с Россией и Белоруссией, время ожидания на пункте пропуска "Мядининкай" превышает 50 часов, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на дирекцию пунктов пограничного контроля Минтранса Литвы."В пункте пропуска "Кибартай" (с российской стороны – "Чернышевское") стоят 90 машин, время ожидания составляет около 13 часов. В "Панемуне" ("Советск") очереди ждут 30 грузовиков, время ожидания оценивается в девять часов. Еще сложнее ситуация на границе с Белоруссией. В пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") стоят 289 большегрузных автомобилей, а время ожидания составляет около 53 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на границе Литвы с Белоруссией в "Лаворишкесе" ("Котловке") стоят 140 машин (время ожидания – 29 часов), в "Райгардасе" ("Привалке") – 180 (время ожидания – 36 часов), в "Шальчининкае" ("Бенякони") – 268 (около 39 часов).Литовские перевозчики уже неоднократно жаловались на не зависящие от них проблемы на границах.В пунктах на границе Белоруссии и Литвы периодически скапливаются очереди из фур, чаще всего в выходные и праздничные дни. Также сложная ситуация складывается, если на литовской стороне происходит технический сбой. Кроме того, участок считается наиболее загруженным, так как водители грузовиков пытаются сэкономить на топливе.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что ситуация с поставками грузов в регион осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву.

https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html

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литва, белоруссия, калининградская область, антон алиханов, россия