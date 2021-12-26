https://ria.ru/20211226/ekstraditsiya-1765571655.html

ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении

ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении - РИА Новости, 26.12.2021

ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении

Сотрудники милиции непризнанного Приднестровья по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США, подозреваемого в сексуальном преступлении, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T22:10

2021-12-26T22:10

2021-12-26T22:10

в мире

экстрадиция

сша

тирасполь

приднестровская молдавская республика

фбр

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ТИРАСПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники милиции непризнанного Приднестровья по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США, подозреваемого в сексуальном преступлении, сообщил пресс-центр МВД ПМР."Нами было установлено его место жительство на территории города Тирасполь, были запланированы мероприятия по его задержанию и дальнейшей экстрадиции", - отметил Сары.Отмечается, что гражданин США, прибыв в непризнанную республику, обратился в Управление по вопросам миграции МВД ПМР, получил временную регистрацию, устроился на работу и всё время, пока находился в Приднестровье, вёл себя довольно обыденно, ничем не привлекая внимания. Но его покой был нарушен в конце лета 2021 года. Спрятаться в непризнанном государстве не удалось. На территории США подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20211219/klyushin-1764463730.html

сша

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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в мире, экстрадиция, сша, тирасполь, приднестровская молдавская республика, фбр