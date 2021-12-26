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ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении - РИА Новости, 26.12.2021
ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении
Сотрудники милиции непризнанного Приднестровья по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США, подозреваемого в сексуальном преступлении, сообщил... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T22:10
2021-12-26T22:10
в мире
экстрадиция
сша
тирасполь
приднестровская молдавская республика
фбр
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ТИРАСПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники милиции непризнанного Приднестровья по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США, подозреваемого в сексуальном преступлении, сообщил пресс-центр МВД ПМР."Нами было установлено его место жительство на территории города Тирасполь, были запланированы мероприятия по его задержанию и дальнейшей экстрадиции", - отметил Сары.Отмечается, что гражданин США, прибыв в непризнанную республику, обратился в Управление по вопросам миграции МВД ПМР, получил временную регистрацию, устроился на работу и всё время, пока находился в Приднестровье, вёл себя довольно обыденно, ничем не привлекая внимания. Но его покой был нарушен в конце лета 2021 года. Спрятаться в непризнанном государстве не удалось. На территории США подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
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сша
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в мире, экстрадиция, сша, тирасполь, приднестровская молдавская республика, фбр
22:10 26.12.2021
 
ПМР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении

ПМР по запросу ФБР экстрадировала гражданина США, обвиняемого в сексуальном преступлении

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники милиции непризнанного Приднестровья по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США, подозреваемого в сексуальном преступлении, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
"К нам по дипканалам обратились представители Федерального бюро расследований США с просьбой оказать помощь по установлению места нахождения гражданина, который подозревается в преступлении, связанном с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершённом на территории Америки", - приводит пресс-центр слова заместитель министра - начальника криминальной милиции МВД ПМР Сергея Сары.
"Нами было установлено его место жительство на территории города Тирасполь, были запланированы мероприятия по его задержанию и дальнейшей экстрадиции", - отметил Сары.
Отмечается, что гражданин США, прибыв в непризнанную республику, обратился в Управление по вопросам миграции МВД ПМР, получил временную регистрацию, устроился на работу и всё время, пока находился в Приднестровье, вёл себя довольно обыденно, ничем не привлекая внимания. Но его покой был нарушен в конце лета 2021 года. Спрятаться в непризнанном государстве не удалось. На территории США подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
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В миреэкстрадицияСШАТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаФБР
 
 
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