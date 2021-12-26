https://ria.ru/20211226/donbass-1765542341.html

В Кремле ответили на упреки в подготовке агрессии против Украины

В Кремле ответили на упреки в подготовке агрессии против Украины - РИА Новости, 26.12.2021

В Кремле ответили на упреки в подготовке агрессии против Украины

Россию все время упрекают в том, что она готовится к "агрессии" против Украины, при этом никто не упрекает Киев в том, что он готовится к агрессии против своего РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T14:45

2021-12-26T14:45

2021-12-26T14:45

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек - РИА Новости. Россию все время упрекают в том, что она готовится к "агрессии" против Украины, при этом никто не упрекает Киев в том, что он готовится к агрессии против своего собственного народа в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нас все время упрекают в том, что мы готовимся к агрессии против Украины. При этом никто не упрекает Украину в том, что она готовится к агрессии против своего собственного народа на Донбассе", - сказал Песков на канале "Россия 1" в программе" Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

https://ria.ru/20211224/donbass-1765310409.html

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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия