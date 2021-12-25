https://ria.ru/20211225/zamok-1765492046.html

В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину

В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 25.12.2021

В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечает Рождество,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T19:27

2021-12-25T19:27

2021-12-25T19:27

в мире

виндзор

елизавета ii

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ЛОНДОН, 25 дек – РИА Новости. Полиция задержала вооруженного мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечает Рождество, передает Sky News."Полиция сообщила, что вооруженный мужчина был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка в день Рождества", - сообщает телеканал. Добавляется, что 19-летний задержанный помещён под стражу.Офицеры из долины Темзы и столичной полиции были вызваны из-за нарушения безопасности около 8.30 утра (11.30 мск) на территории Виндзорского замка."После этого инцидента продолжается расследование, и мы работаем с коллегами из столичной полиции. Мужчина был задержан по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наступательного оружия", - заявила суперинтендант Ребекка Мирс из полиции долины Темзы. По ее словам, мужчина не входил ни в какие здания.Сообщается, что члены королевской семьи были проинформированы об этом инциденте. "Мы не считаем, что существует серьезная опасность для общественности", - добавили в полиции.Ранее Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингемском дворце, где традиционно отмечает этот праздник. Члены королевской семьи во время праздников также приедут в Виндзор, во дворце будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Празднование переносится в Виндзор второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

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в мире, виндзор, елизавета ii