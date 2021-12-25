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Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали - РИА Новости, 25.12.2021
Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Своими наблюдениями он... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T21:15
2021-12-25T21:15
2021-12-25T22:14
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Своими наблюдениями он поделился на интернет-портале Yahoo News Japan."Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе", — написал он.Иностранца приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. Например, изменение тарифного плана происходит моментально, что выгодно отличает Россию от Японии, отметил автор.По его мнению, в России мобильным интернетом можно практически не пользоваться, так как в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi.Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров, отметил автор, назвав Россию "Wi-Fi-раем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, япония, россия
21:15 25.12.2021 (обновлено: 22:14 25.12.2021)
Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
Yahoo News Japan: в России невероятно низкие цены на телекоммуникации