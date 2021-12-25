https://ria.ru/20211225/yaponiya-1765500417.html

Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали

Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали - РИА Новости, 25.12.2021

Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали

Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Своими наблюдениями он... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T21:15

2021-12-25T21:15

2021-12-25T22:14

в мире

япония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155126/73/1551267374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_986715c8a1a7aa14516ba40c5d3d9ba6.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi. Своими наблюдениями он поделился на интернет-портале Yahoo News Japan."Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе", — написал он.Иностранца приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. Например, изменение тарифного плана происходит моментально, что выгодно отличает Россию от Японии, отметил автор.По его мнению, в России мобильным интернетом можно практически не пользоваться, так как в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi.Также его можно с легкостью подключить дома. При этом у потребителя широкий выбор из большого числа провайдеров, отметил автор, назвав Россию "Wi-Fi-раем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html

https://ria.ru/20210711/sladosti-1740792915.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, россия