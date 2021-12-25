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Религия
https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765469841.html
Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием
Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием - РИА Новости, 25.12.2021
Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием
Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:37
2021-12-25T14:37
религия
католическое рождество
ватикан
рождество христово
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
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ВАТИКАН, 25 дек – РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является воплощением самого Господа и может привести к разрешению международных конфликтов."Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога", - заявил он, обращаясь к тысячам верующих, заполнившим площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане."Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух, является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни", - сказал понтифик.Поздравив верующих с Рождеством, папа Франциск отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща."И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведет к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", - сказал папа Франциск.По его словам, даже когда мир оглашает весть о рождении Спасителя, в нем продолжаются конфликты, кризисы и противоречия. Они стали столь привычны, что их перестали замечать, отметил понтифик, и таким образом "мы рискуем не услышать крик боли и отчаяния наших братьев и сестер"."Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела ко множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", - сказал папа Римский.Также в этой связи понтифик упомянул Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса". "Но вот среди ночи знак надежды! Сегодня, как писал Данте, "любовь, что движет солнце и светила", обрела плоть", - заявил папа Франциск, процитировав последний стих "Божественной комедии"."Мы просим у Него (Господа) сил, чтобы открыться диалогу. В этот праздничный день мы умоляем его пробудить в сердцах всех жажду примирения и братства. К Нему обращаем нашу мольбу. Младенец Иисус дарует мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру", - сказал понтифик. Он обратился ко Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы. "Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, ради встреч и диалога, чтобы не позволить метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине", - подчеркнул папа Франциск.Также он обратился с посланием мира к странам и народам Африки - Эфиопии, Судана, Южного Судана и региона Сахеля. Кроме того, понтифик попросил у Господа утешения для женщин, ставших жертвами насилия, и надежды для детей, пострадавших от издевательств и травли. Обратил он внимание и на возвращение домой пленников, военных и гражданских, а также заключенных по политическим мотивам."Дорогие братья и сестры, у нашего времени много трудностей, но надежда сильнее, "ибо младенец родился нам". ... Он научился говорить, как каждый ребенок, чтобы мы могли научиться слушать Бога, нашего Отца, слушать друг друга и вести диалог как братья и сестры", - сказал папа Франциск, в завершение отпустив грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.
https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765092773.html
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католическое рождество, ватикан, рождество христово, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский
14:37 25.12.2021
 
Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием

Папа римский в рождественском послании заявил о важности диалога для разрешения конфликтов

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 25 дек – РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является воплощением самого Господа и может привести к разрешению международных конфликтов.
"Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога", - заявил он, обращаясь к тысячам верующих, заполнившим площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.
"Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух, является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни", - сказал понтифик.
Поздравив верующих с Рождеством, папа Франциск отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща.
"И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведет к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", - сказал папа Франциск.
Верующие во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
00:20
Католическое Рождество
По его словам, даже когда мир оглашает весть о рождении Спасителя, в нем продолжаются конфликты, кризисы и противоречия. Они стали столь привычны, что их перестали замечать, отметил понтифик, и таким образом "мы рискуем не услышать крик боли и отчаяния наших братьев и сестер".
"Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела ко множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", - сказал папа Римский.
Также в этой связи понтифик упомянул Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса". "Но вот среди ночи знак надежды! Сегодня, как писал Данте, "любовь, что движет солнце и светила", обрела плоть", - заявил папа Франциск, процитировав последний стих "Божественной комедии".
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци (в центре) на Рождественской мессе - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
00:00Религия
Христиане отмечают Рождество
"Мы просим у Него (Господа) сил, чтобы открыться диалогу. В этот праздничный день мы умоляем его пробудить в сердцах всех жажду примирения и братства. К Нему обращаем нашу мольбу. Младенец Иисус дарует мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру", - сказал понтифик. Он обратился ко Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы. "Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, ради встреч и диалога, чтобы не позволить метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине", - подчеркнул папа Франциск.
Также он обратился с посланием мира к странам и народам Африки - Эфиопии, Судана, Южного Судана и региона Сахеля. Кроме того, понтифик попросил у Господа утешения для женщин, ставших жертвами насилия, и надежды для детей, пострадавших от издевательств и травли. Обратил он внимание и на возвращение домой пленников, военных и гражданских, а также заключенных по политическим мотивам.
"Дорогие братья и сестры, у нашего времени много трудностей, но надежда сильнее, "ибо младенец родился нам". ... Он научился говорить, как каждый ребенок, чтобы мы могли научиться слушать Бога, нашего Отца, слушать друг друга и вести диалог как братья и сестры", - сказал папа Франциск, в завершение отпустив грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.
Священнослужители во время празднования Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 20:00Религия
Российские католики и протестанты рассказали, как празднуют Рождество
 
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