Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием
Папа римский в рождественском послании заявил о важности диалога для разрешения конфликтов
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
ВАТИКАН, 25 дек – РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является воплощением самого Господа и может привести к разрешению международных конфликтов.
"Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога", - заявил он, обращаясь к тысячам верующих, заполнившим площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане.
"Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух, является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни", - сказал понтифик.
Поздравив верующих с Рождеством, папа Франциск отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща.
"И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведет к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", - сказал папа Франциск.
По его словам, даже когда мир оглашает весть о рождении Спасителя, в нем продолжаются конфликты, кризисы и противоречия. Они стали столь привычны, что их перестали замечать, отметил понтифик, и таким образом "мы рискуем не услышать крик боли и отчаяния наших братьев и сестер".
"Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела ко множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", - сказал папа Римский.
Также в этой связи понтифик упомянул Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса". "Но вот среди ночи знак надежды! Сегодня, как писал Данте, "любовь, что движет солнце и светила", обрела плоть", - заявил папа Франциск, процитировав последний стих "Божественной комедии".
"Мы просим у Него (Господа) сил, чтобы открыться диалогу. В этот праздничный день мы умоляем его пробудить в сердцах всех жажду примирения и братства. К Нему обращаем нашу мольбу. Младенец Иисус дарует мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру", - сказал понтифик. Он обратился ко Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы. "Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, ради встреч и диалога, чтобы не позволить метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине", - подчеркнул папа Франциск.
Также он обратился с посланием мира к странам и народам Африки - Эфиопии, Судана, Южного Судана и региона Сахеля. Кроме того, понтифик попросил у Господа утешения для женщин, ставших жертвами насилия, и надежды для детей, пострадавших от издевательств и травли. Обратил он внимание и на возвращение домой пленников, военных и гражданских, а также заключенных по политическим мотивам.
"Дорогие братья и сестры, у нашего времени много трудностей, но надежда сильнее, "ибо младенец родился нам". ... Он научился говорить, как каждый ребенок, чтобы мы могли научиться слушать Бога, нашего Отца, слушать друг друга и вести диалог как братья и сестры", - сказал папа Франциск, в завершение отпустив грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.