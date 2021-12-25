https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765469841.html

Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием

Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием - РИА Новости, 25.12.2021

Папа римский обратился к верующим с рождественским посланием

Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T14:37

2021-12-25T14:37

2021-12-25T14:37

религия

католическое рождество

ватикан

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римско-католическая церковь

папа римский

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ВАТИКАН, 25 дек – РИА Новости. Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является воплощением самого Господа и может привести к разрешению международных конфликтов."Придя в мир, Бог показал нам путь встречи и диалога", - заявил он, обращаясь к тысячам верующих, заполнившим площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане."Он не хочет вести монолог… потому что сам Господь, Сын и Святой Дух, является диалогом, вечным и бесконечным единением любви и жизни", - сказал понтифик.Поздравив верующих с Рождеством, папа Франциск отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща."И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведет к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", - сказал папа Франциск.По его словам, даже когда мир оглашает весть о рождении Спасителя, в нем продолжаются конфликты, кризисы и противоречия. Они стали столь привычны, что их перестали замечать, отметил понтифик, и таким образом "мы рискуем не услышать крик боли и отчаяния наших братьев и сестер"."Подумаем о народе Сирии, который более десяти лет живет в условиях войны, которая привела ко множеству жертв и бесчисленному числу беженцев", - сказал папа Римский.Также в этой связи понтифик упомянул Ирак, "который с трудом встает на ноги после долгого конфликта", крик детей из Йемена и его "забытую всеми трагедию", которая продолжается в тишине, напряженность в отношениях израильтян и палестинцев и Ливан, страдающий от "беспрецедентного кризиса". "Но вот среди ночи знак надежды! Сегодня, как писал Данте, "любовь, что движет солнце и светила", обрела плоть", - заявил папа Франциск, процитировав последний стих "Божественной комедии"."Мы просим у Него (Господа) сил, чтобы открыться диалогу. В этот праздничный день мы умоляем его пробудить в сердцах всех жажду примирения и братства. К Нему обращаем нашу мольбу. Младенец Иисус дарует мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру", - сказал понтифик. Он обратился ко Всевышнему с просьбой оказать содействие тем, кто оказывает помощь беженцам, и утешить народ Афганистана и поддержать народ Мьянмы. "Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, ради встреч и диалога, чтобы не позволить метастазам гангренозного конфликта распространяться по Украине", - подчеркнул папа Франциск.Также он обратился с посланием мира к странам и народам Африки - Эфиопии, Судана, Южного Судана и региона Сахеля. Кроме того, понтифик попросил у Господа утешения для женщин, ставших жертвами насилия, и надежды для детей, пострадавших от издевательств и травли. Обратил он внимание и на возвращение домой пленников, военных и гражданских, а также заключенных по политическим мотивам."Дорогие братья и сестры, у нашего времени много трудностей, но надежда сильнее, "ибо младенец родился нам". ... Он научился говорить, как каждый ребенок, чтобы мы могли научиться слушать Бога, нашего Отца, слушать друг друга и вести диалог как братья и сестры", - сказал папа Франциск, в завершение отпустив грехи собравшимся и всем тем, кто следил за рождественским посланием.

https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765092773.html

https://ria.ru/20211225/rozhdestvo-1765337344.html

https://ria.ru/20211224/rozhdestvo-1765368932.html

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католическое рождество, ватикан, рождество христово, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский