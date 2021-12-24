https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765393734.html

Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний"

Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2021

Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний"

Маленькие россияне в рамках акции "Елка желаний" попросили у финансового блока правительства в подарок электрогитару, встречу с певицей Ларисой Долиной и другие РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:03

2021-12-24T18:03

2021-12-24T18:27

дети

алтайский край

москва

владимир путин

андрей белоусов

сколково

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7332d42b6b9b7f046232373b5262e044.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Маленькие россияне в рамках акции "Елка желаний" попросили у финансового блока правительства в подарок электрогитару, встречу с певицей Ларисой Долиной и другие интересные подарки.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти."Оксана Хилько. Свердловская область. Мечтает об электрогитаре. Хорошая мечта. Купим электрогитару - пригласим Оксану в Москву для вручения", - зачитал новогоднее пожелание министр энергетики Николай Шульгинов.Елизавета Кимаклидзе из Санкт-Петербурга сказала, что больше всего хочет встретиться с певицей Ларисой Долиной. "Какое интересное желание... Конечно, попробуем к Ларисе Александровне обратиться, надеюсь, что она не откажет, и новогодняя мечта Елизаветы сбудется", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак.У главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова попросили поездку на гоночном "Камазе", а главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву досталось желание получить в подарок цифровой микроскоп. Юная россиянка Кира Бабанакова рассказала, что мечтает попасть на телеканал "Карусель" - ее желание зачитал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Софья Потапова из Алтайского края очень хочет побывать в "Сколково", рассказал министр финансов Антон Силуанов. А Андрей Батищев мечтает попасть в Красную поляну, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Несколько новогодних пожеланий юных россиян связаны со спортом. Так, Максим Куприянов очень хочет полетать в аэродинамической трубе, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Еще один мальчик, Алексей Смородов, хочет попасть на Гран-при России "Формулы-1", добавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. А Егор Денисов мечтает побывать на футбольной арене "Зенита", сказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765388466.html

https://ria.ru/20211221/putin-1764777381.html

алтайский край

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, алтайский край, москва, владимир путин, андрей белоусов, сколково, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), антон силуанов, михаил мишустин, лариса долина, елка желаний, россия