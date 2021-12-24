18:03 24.12.2021 (обновлено: 18:27 24.12.2021)
Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний"
Дети попросили электрогитару и встречу с певицей Долиной на акции "Елка желаний"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Маленькие россияне в рамках акции "Елка желаний" попросили у финансового блока правительства в подарок электрогитару, встречу с певицей Ларисой Долиной и другие интересные подарки.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.
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