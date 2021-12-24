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Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний"
Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2021
Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний"
Маленькие россияне в рамках акции "Елка желаний" попросили у финансового блока правительства в подарок электрогитару, встречу с певицей Ларисой Долиной и другие РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:03
2021-12-24T18:27
дети
алтайский край
москва
владимир путин
андрей белоусов
сколково
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Маленькие россияне в рамках акции "Елка желаний" попросили у финансового блока правительства в подарок электрогитару, встречу с певицей Ларисой Долиной и другие интересные подарки.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти."Оксана Хилько. Свердловская область. Мечтает об электрогитаре. Хорошая мечта. Купим электрогитару - пригласим Оксану в Москву для вручения", - зачитал новогоднее пожелание министр энергетики Николай Шульгинов.Елизавета Кимаклидзе из Санкт-Петербурга сказала, что больше всего хочет встретиться с певицей Ларисой Долиной. "Какое интересное желание... Конечно, попробуем к Ларисе Александровне обратиться, надеюсь, что она не откажет, и новогодняя мечта Елизаветы сбудется", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак.У главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова попросили поездку на гоночном "Камазе", а главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву досталось желание получить в подарок цифровой микроскоп. Юная россиянка Кира Бабанакова рассказала, что мечтает попасть на телеканал "Карусель" - ее желание зачитал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.Софья Потапова из Алтайского края очень хочет побывать в "Сколково", рассказал министр финансов Антон Силуанов. А Андрей Батищев мечтает попасть в Красную поляну, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.Несколько новогодних пожеланий юных россиян связаны со спортом. Так, Максим Куприянов очень хочет полетать в аэродинамической трубе, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Еще один мальчик, Алексей Смородов, хочет попасть на Гран-при России "Формулы-1", добавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. А Егор Денисов мечтает побывать на футбольной арене "Зенита", сказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
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дети, алтайский край, москва, владимир путин, андрей белоусов, сколково, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), антон силуанов, михаил мишустин, лариса долина, елка желаний, россия
18:03 24.12.2021 (обновлено: 18:27 24.12.2021)
 
Дети попросили электрогитару и встречу с Долиной на акции "Елка желаний"

Дети попросили электрогитару и встречу с певицей Долиной на акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Маленькие россияне в рамках акции "Елка желаний" попросили у финансового блока правительства в подарок электрогитару, встречу с певицей Ларисой Долиной и другие интересные подарки.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.
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"Оксана Хилько. Свердловская область. Мечтает об электрогитаре. Хорошая мечта. Купим электрогитару - пригласим Оксану в Москву для вручения", - зачитал новогоднее пожелание министр энергетики Николай Шульгинов.
Елизавета Кимаклидзе из Санкт-Петербурга сказала, что больше всего хочет встретиться с певицей Ларисой Долиной. "Какое интересное желание... Конечно, попробуем к Ларисе Александровне обратиться, надеюсь, что она не откажет, и новогодняя мечта Елизаветы сбудется", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
У главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова попросили поездку на гоночном "Камазе", а главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву досталось желание получить в подарок цифровой микроскоп. Юная россиянка Кира Бабанакова рассказала, что мечтает попасть на телеканал "Карусель" - ее желание зачитал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Софья Потапова из Алтайского края очень хочет побывать в "Сколково", рассказал министр финансов Антон Силуанов. А Андрей Батищев мечтает попасть в Красную поляну, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Несколько новогодних пожеланий юных россиян связаны со спортом. Так, Максим Куприянов очень хочет полетать в аэродинамической трубе, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Еще один мальчик, Алексей Смородов, хочет попасть на Гран-при России "Формулы-1", добавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. А Егор Денисов мечтает побывать на футбольной арене "Зенита", сказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
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ДетиАлтайский крайМоскваВладимир ПутинАндрей БелоусовСколковоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Антон СилуановМихаил МишустинЛариса ДолинаЕлка желанийРоссия
 
 
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