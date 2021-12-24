https://ria.ru/20211224/yazyk-1765377809.html

Зюганов попросил Путина поддержать законопроект о защите русского языка

Зюганов попросил Путина поддержать законопроект о защите русского языка - РИА Новости, 24.12.2021

Зюганов попросил Путина поддержать законопроект о защите русского языка

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина поддержать законопроект фракции о защите русского языка, поскольку "историческая правда... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:01

2021-12-24T17:01

2021-12-24T17:01

общество

владимир путин

геннадий зюганов

кпрф

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина поддержать законопроект фракции о защите русского языка, поскольку "историческая правда страны подвергается атаке и нападкам"."Мы внесли закон о защите русского языка и истории, вы сейчас об этом много говорите. Поддержите этот закон. По крайней мере, наша историческая правда подвергается сегодня всяческим атакам и нападкам", - сказал он Путину на заседании Госсовета по науке.По его словам, также в России следует отменить ЕГЭ и перейти к классическим экзаменам. "Учителя и медики должны иметь возможность поступать в вузы бесплатно", - добавил Зюганов.

https://ria.ru/20211217/yazyk-1764220451.html

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общество, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, россия