https://ria.ru/20211224/voyna-1765287149.html

Турции придется сделать выбор между Россией и НАТО

В Турции испугались перспективы войны против России - РИА Новости, 24.12.2021

Турции придется сделать выбор между Россией и НАТО

Эскалация напряженности вокруг Украины напрямую затрагивает Турцию, пишет Habertürk. РИА Новости, 24.12.2021

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2021-12-24T11:01

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украина

киев

анкара

турция

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эскалация напряженности вокруг Украины напрямую затрагивает Турцию, пишет Habertürk.Автор статьи Четинер Четин напомнил, что в этом году Анкара командует Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО — основой Сил быстрого реагирования альянса: это формирование создали в 2014 году для сдерживания Москвы в период кризиса на Украине.В случае же открытого конфликта именно оно должно первым прийти на помощь Киеву, считает журналист. Турции при таком положении дел придется не просто участвовать в военной операции, а фактически возглавлять ее. По словам автора материала, Анкаре нужно быть "предельной осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях"."Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF (Объединенная оперативная группа высокой готовности. — Прим. ред.)? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году? Как будет осуществляться управление украинско-российским кризисом?" — задался вопросом Четин.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Накануне Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/lavrov-1765281600.html

https://ria.ru/20211224/turtsiya-1765276011.html

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украина, киев, анкара, турция, владимир путин, нато, россия