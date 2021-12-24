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Турции придется сделать выбор между Россией и НАТО
В Турции испугались перспективы войны против России - РИА Новости, 24.12.2021
Турции придется сделать выбор между Россией и НАТО
Эскалация напряженности вокруг Украины напрямую затрагивает Турцию, пишет Habertürk. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:01
2021-12-24T13:07
украина
киев
анкара
турция
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эскалация напряженности вокруг Украины напрямую затрагивает Турцию, пишет Habertürk.Автор статьи Четинер Четин напомнил, что в этом году Анкара командует Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО — основой Сил быстрого реагирования альянса: это формирование создали в 2014 году для сдерживания Москвы в период кризиса на Украине.В случае же открытого конфликта именно оно должно первым прийти на помощь Киеву, считает журналист. Турции при таком положении дел придется не просто участвовать в военной операции, а фактически возглавлять ее. По словам автора материала, Анкаре нужно быть "предельной осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях"."Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF (Объединенная оперативная группа высокой готовности. — Прим. ред.)? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году? Как будет осуществляться управление украинско-российским кризисом?" — задался вопросом Четин.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Накануне Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/lavrov-1765281600.html
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украина, киев, анкара, турция, владимир путин, нато, россия
11:01 24.12.2021 (обновлено: 13:07 24.12.2021)
 
В Турции испугались перспективы войны против России

Habertürk: Турция может командовать силами НАТО в случае противостояния России и Украины

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага. Архивное фото
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эскалация напряженности вокруг Украины напрямую затрагивает Турцию, пишет Habertürk.
Автор статьи Четинер Четин напомнил, что в этом году Анкара командует Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО — основой Сил быстрого реагирования альянса: это формирование создали в 2014 году для сдерживания Москвы в период кризиса на Украине.
В случае же открытого конфликта именно оно должно первым прийти на помощь Киеву, считает журналист. Турции при таком положении дел придется не просто участвовать в военной операции, а фактически возглавлять ее. По словам автора материала, Анкаре нужно быть "предельной осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях".
"Но что же будет, если граната против России попадет к нам в руки, пока мы командуем VJTF (Объединенная оперативная группа высокой готовности. — Прим. ред.)? Не окажемся ли мы в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году? Как будет осуществляться управление украинско-российским кризисом?" — задался вопросом Четин.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
10:37В мире
Лавров заявил о "неприемлемых угрозах" для России в связи с Украиной
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Накануне Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:53
Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
 
УкраинаКиевАнкараТурцияВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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