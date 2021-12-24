https://ria.ru/20211224/terakt-1765399208.html

Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье

Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье - РИА Новости, 24.12.2021

Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, планировавшего теракт на объекте МВД в Ессентуках, сообщает управление ФСБ по региону. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:29

2021-12-24T18:29

2021-12-24T18:29

происшествия

ставропольский край

ессентуки

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, планировавшего теракт на объекте МВД в Ессентуках, сообщает управление ФСБ по региону."Установлено, что Геннадий Швыдченко, став участником международной террористической организации "Исламское государство"* планировал совершить террористический акт путем подрыва одного из объектов МВД России, находящегося на территории города Ессентуки Ставропольского края", - сообщает УФСБ.С апреля по август 2021 года в его отношении были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "попытка совершения теракта", "участие в террористической организации"."В пятницу решением Южного окружного военного суда Швыдченко признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в УФСБ.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211217/zaderzhanie-1764195801.html

ставропольский край

ессентуки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, ессентуки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия