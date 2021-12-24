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Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье
Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье - РИА Новости, 24.12.2021
Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье
Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, планировавшего теракт на объекте МВД в Ессентуках, сообщает управление ФСБ по региону. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:29
2021-12-24T18:29
происшествия
ставропольский край
ессентуки
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
россия
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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, планировавшего теракт на объекте МВД в Ессентуках, сообщает управление ФСБ по региону."Установлено, что Геннадий Швыдченко, став участником международной террористической организации "Исламское государство"* планировал совершить террористический акт путем подрыва одного из объектов МВД России, находящегося на территории города Ессентуки Ставропольского края", - сообщает УФСБ.С апреля по август 2021 года в его отношении были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "попытка совершения теракта", "участие в террористической организации"."В пятницу решением Южного окружного военного суда Швыдченко признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в УФСБ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, ставропольский край, ессентуки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, россия
18:29 24.12.2021
 
Суд вынес приговор стороннику ИГ*, планировавшему теракт на Ставрополье

Суд приговорил к 13 годам сторонника ИГ*, планировавшего теракт на Ставрополье

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Ставропольского края, планировавшего теракт на объекте МВД в Ессентуках, сообщает управление ФСБ по региону.
"Установлено, что Геннадий Швыдченко, став участником международной террористической организации "Исламское государство"* планировал совершить террористический акт путем подрыва одного из объектов МВД России, находящегося на территории города Ессентуки Ставропольского края", - сообщает УФСБ.
С апреля по август 2021 года в его отношении были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "попытка совершения теракта", "участие в террористической организации".
"В пятницу решением Южного окружного военного суда Швыдченко признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - отметили в УФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияСтавропольский крайЕссентукиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоРоссия
 
 
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