https://ria.ru/20211224/solovev-1765323589.html

Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде"

Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде" - РИА Новости, 24.12.2021

Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде"

Дмитрий Соловьев назвал самый тяжелый номер с Ксенией Бородиной на проекте "Ледниковый период". Это прокат, во время которого телеведущая упала. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:24

2021-12-24T15:24

2021-12-24T15:24

шоубиз

ксения бородина

дмитрий соловьёв

ольга бузова

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764793294_0:33:2849:1636_1920x0_80_0_0_e1c7f0911ba0872d9328145103b2333e.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дмитрий Соловьев назвал самый тяжелый номер с Ксенией Бородиной на проекте "Ледниковый период". Это прокат, во время которого телеведущая упала.Фигурист добавил, что Ксения не страдает "звездной болезнью", она сразу "включилась в работу". По словам Дмитрия, за время проекта они "очень сдружились, стали чувствовать друг друга".В интервью порталу Teleprogramma.pro Соловьев также вспомнил первое знакомство с другой партнершей – Ольгой Бузовой. Ему не сразу сказали имя напарницы, он увидел ее уже на катке.Дмитрий добавил, что периодически они с Бузовой общаются, она писала комплименты по поводу их номеров с Бородиной.На днях фигурист стал жертвой избиения. В ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – керлингистку Анну Сидорову – и оказался в больнице.

https://ria.ru/20211110/borodina-1758417107.html

https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ксения бородина, дмитрий соловьёв, ольга бузова, знаменитости, шоу-бизнес