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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211224/solovev-1765323589.html
Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде"
Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде" - РИА Новости, 24.12.2021
Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде"
Дмитрий Соловьев назвал самый тяжелый номер с Ксенией Бородиной на проекте "Ледниковый период". Это прокат, во время которого телеведущая упала. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:24
2021-12-24T15:24
шоубиз
ксения бородина
дмитрий соловьёв
ольга бузова
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дмитрий Соловьев назвал самый тяжелый номер с Ксенией Бородиной на проекте "Ледниковый период". Это прокат, во время которого телеведущая упала.Фигурист добавил, что Ксения не страдает "звездной болезнью", она сразу "включилась в работу". По словам Дмитрия, за время проекта они "очень сдружились, стали чувствовать друг друга".В интервью порталу Teleprogramma.pro Соловьев также вспомнил первое знакомство с другой партнершей – Ольгой Бузовой. Ему не сразу сказали имя напарницы, он увидел ее уже на катке.Дмитрий добавил, что периодически они с Бузовой общаются, она писала комплименты по поводу их номеров с Бородиной.На днях фигурист стал жертвой избиения. В ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – керлингистку Анну Сидорову – и оказался в больнице.
https://ria.ru/20211110/borodina-1758417107.html
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ксения бородина, дмитрий соловьёв, ольга бузова, знаменитости, шоу-бизнес
15:24 24.12.2021
 
Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде"

Соловьев назвал номер с падением Бородиной на "Ледниковом периоде" самым тяжелым

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Соловьев
Дмитрий Соловьев - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дмитрий Соловьев назвал самый тяжелый номер с Ксенией Бородиной на проекте "Ледниковый период". Это прокат, во время которого телеведущая упала.

"Самый тяжелый – это тот, в котором не получилось сделать все, что мы наработали. Это падение, к которому Ксюша была не готова. Это очень эмоционально сложно пережить. Падения и победы мы, спортсмены, переживаем многократно, но мы уже готовы к этому", – сказал спортсмен.

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Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"
Фигурист добавил, что Ксения не страдает "звездной болезнью", она сразу "включилась в работу". По словам Дмитрия, за время проекта они "очень сдружились, стали чувствовать друг друга".
В интервью порталу Teleprogramma.pro Соловьев также вспомнил первое знакомство с другой партнершей – Ольгой Бузовой. Ему не сразу сказали имя напарницы, он увидел ее уже на катке.

"Одной рукой этот корявенький медвежонок держался за бортик, а другой – за Машу Орлову. Маша раскатывает звезд, прежде чем поставить их в пару. Я подумал: "Ну ладно. Я люблю вызовы. Можно попробовать что-нибудь сделать". <…> А вообще, с Олей работалось легко, хотя про меня и говорили: "Бедный Дима". Но я себя таковым не считаю", – признался фигурист.

Дмитрий добавил, что периодически они с Бузовой общаются, она писала комплименты по поводу их номеров с Бородиной.
На днях фигурист стал жертвой избиения. В ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – керлингистку Анну Сидорову – и оказался в больнице.
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