Соловьев назвал самый тяжелый номер с Бородиной на "Ледниковом периоде"
Соловьев назвал номер с падением Бородиной на "Ледниковом периоде" самым тяжелым
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дмитрий Соловьев назвал самый тяжелый номер с Ксенией Бородиной на проекте "Ледниковый период". Это прокат, во время которого телеведущая упала.
"Самый тяжелый – это тот, в котором не получилось сделать все, что мы наработали. Это падение, к которому Ксюша была не готова. Это очень эмоционально сложно пережить. Падения и победы мы, спортсмены, переживаем многократно, но мы уже готовы к этому", – сказал спортсмен.
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Фигурист добавил, что Ксения не страдает "звездной болезнью", она сразу "включилась в работу". По словам Дмитрия, за время проекта они "очень сдружились, стали чувствовать друг друга".
В интервью порталу Teleprogramma.pro Соловьев также вспомнил первое знакомство с другой партнершей – Ольгой Бузовой. Ему не сразу сказали имя напарницы, он увидел ее уже на катке.
"Одной рукой этот корявенький медвежонок держался за бортик, а другой – за Машу Орлову. Маша раскатывает звезд, прежде чем поставить их в пару. Я подумал: "Ну ладно. Я люблю вызовы. Можно попробовать что-нибудь сделать". <…> А вообще, с Олей работалось легко, хотя про меня и говорили: "Бедный Дима". Но я себя таковым не считаю", – признался фигурист.
Дмитрий добавил, что периодически они с Бузовой общаются, она писала комплименты по поводу их номеров с Бородиной.
На днях фигурист стал жертвой избиения. В ночь на 21 декабря он заступился за свою девушку – керлингистку Анну Сидорову – и оказался в больнице.